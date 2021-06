Sharon Van Etten y Angel Olsen se unen en “Like I used to”

Que Sharon Van Etten y Angel Olsen son dos de las voces más representativas de este siglo, nadie lo discute. Dos mujeres con garra, fuerza y un criterio musical digno de admirar. Una nueva ola llena de belleza, energía y mucha creatividad.

Pues, para nuestra alegría y asombro, se han unido en una canción conjunta. Sí, conjunta porque ha sido escrita por las dos. Lo que comenzó Sharon lo finalizó Angel y quedó un resultado espectacular. Claramente se nota una fantástica sinergia entre ambas que hacen que la canción sea totalmente homogénea.

Aquí tenemos también el vídeo que han sacado para Like I used to, dónde ambas se reencuentran:

Sharon Van Etten y Angel Olsen, siempre inmersas en proyectos

No podemos discutir que estas dos mujeres no paran. Siempre están dentro de alguna colaboración, propia o ajena, además de muy centradas en sus carreras.

Por un lado, Sharon Van Etten ha reeditado Epic, conmemorando su décimo aniversario, junto a un puñado de amigos de los cuales citamos: Idles, Fiona Apple o Lucinda Williams. El resultado se llama Epic Ten y es una delicia, recordando canciones que la catapultaron a la fama.

Mientras tanto, Angel Olsen no se queda atrás. La joven promesa ha lanzado un boxset al hilo de sus dos últimos lanzamientos, Lark y Whole New Mess. ¿El resultado? Una auténtica pieza de colección.

Está claro que esta unión solo hace que consolidar a dos mujeres talentosas y que pertenecen a una nouvelle vague que ha servido de relevo generacional en un momento donde la mujer, por fin, tiene su papel.