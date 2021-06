Shaun Ryder estrena “Mumbo Jumbo”, adelanto de su primer disco en solitario desde 2003

Increíble pero cierto. 2021 nos va a trear un nuevo disco de Shaun Ryder, más conocido por su rol como líder de los Happy Mondays. Visits From Future Technology saldrá a la venta el próximo 20 de agosto a través de su nuevo sello SWRX Recordings, y se trata de su primer álbum en solitario en casi dos décadas, tras Amateur Night In The Big Top en 2003.

Por el momento, Ryder nos lo presenta con Mumbo Jumbo, que verdaderamente tiene un sonido que nos resulta familiar y en el que le reconocemos al instante. Desde luego, está bastante contento con el resultado, ya que define este trabajo como “mi propio Sgt. Pepper para mi cerebro delirante con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lleno de canciones con diferentes estilos y sabores”.

¿Qué os parece?