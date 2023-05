Shaun Ryder forma un supergrupo con estrellas de los 90

El líder de Happy Mondays y Black Grape, Shaun Ryder, ha anunciado la creación de un nuevo proyecto musical junto a otros iconos de la música británica de los años 90. Se trata de Mantra of the Cosmos, una banda formada por el bajista de Ride y Oasis, Andy Bell, el guitarrista y vocalista de The Lightning Seeds, Ian Broudie, el batería de The Who, Zak Starkey (hijo de Ringo Starr), y el inseparable compañero de Ryder, Bez, que se encargará de la percusión y el baile.

Un álbum en camino

Según ha revelado Ryder en una entrevista con The Sun, el supergrupo ha firmado con Universal y está trabajando en un álbum que saldrá a la luz este mismo año. El cantante ha prometido a los fans que la música de Mantra of the Cosmos será diferente a todo lo que han hecho antes con sus respectivas bandas.

«No suena como los Mondays o Black Grape o Oasis o The Who, es lo que estamos haciendo todos juntos», ha dicho Ryder. «Está a punto de salir. Vamos a hacer Glastonbury con Mantra of the Cosmos este año. Está a punto de salir».

Una carrera llena de altibajos

Ryder ha tenido una vida y una carrera marcadas por el éxito, el exceso y los problemas de salud. El cantante fue una figura clave del movimiento Madchester a finales de los 80 y principios de los 90 con Happy Mondays, una banda que fusionaba rock, funk, house y psicodelia con letras cargadas de humor y sarcasmo.

Tras la disolución de Happy Mondays en 1993 por problemas financieros y de drogas, Ryder formó Black Grape con Bez y otros músicos. El grupo tuvo un gran éxito con su primer álbum, It’s Great When You’re Straight… Yeah, pero se desintegró en 1998 por las adicciones de Ryder.

En 2003, Ryder lanzó su primer álbum en solitario, Amateur Night in the Big Top, grabado en Australia con músicos locales. El disco pasó desapercibido para el público y la crítica. En 2004, Happy Mondays se reunieron para tocar en un festival en Londres y desde entonces han seguido actuando esporádicamente con diferentes formaciones.

En 2007, Happy Mondays publicaron su último álbum hasta la fecha, Uncle Dysfunktional, producido por Howie B. En 2011, Ryder participó en el reality show I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!, donde quedó segundo tras Stacey Solomon. Ese mismo año publicó su primera autobiografía, Twisting My Melon, donde relata sus experiencias con las drogas, la fama y la música.

En 2021, Ryder lanzó su segundo álbum en solitario, Visits From Future Technology, producido por su hijo Jojo e incluyendo colaboraciones de Paul Oakenfold y Kermit de Black Grape. El disco recibió buenas críticas por su mezcla de rock, pop y electrónica. Ese mismo año publicó su segunda autobiografía, How to Be a Rock Star, donde ofrece consejos sobre cómo triunfar en la industria musical.

Un supergrupo con mucho talento

Los miembros de Mantra of the Cosmos tienen una trayectoria impresionante en el mundo del rock británico. Andy Bell fue uno de los fundadores de Ride, banda pionera del shoegaze, tras lo que fue el bajista de Oasis desde 1999 hasta su separación en 2009. Posteriormente, Ride se reunió en 2014 y lanzó dos álbumes más.

Ian Broudie fue el líder de The Lightning Seeds, una banda que cosechó éxitos como Pure, Lucky You o Three Lions. También ha sido productor de grupos como Echo & the Bunnymen, The Coral o The Zutons.

Zak Starkey es el hijo del legendario batería de The Beatles, Ringo Starr, y ha tocado con bandas como The Who, Oasis o Johnny Marr. También tiene su propio proyecto de reggae.

Bez es el inseparable amigo de Ryder desde los tiempos de Happy Mondays, donde se encargaba de bailar y animar al público con su peculiar estilo. También ha participado en Black Grape y en otros proyectos musicales y televisivos. En 2005 ganó la tercera edición del reality show Celebrity Big Brother.

Una cita ineludible en Glastonbury

Mantra of the Cosmos tiene previsto hacer su debut en directo en el festival de Glastonbury este verano, uno de los eventos musicales más importantes y multitudinarios del mundo.

Los fans de Mantra of the Cosmos (o más bien sus integrantes) podrán disfrutar de su música en vivo por primera vez y comprobar si el supergrupo está a la altura de las expectativas. Según Ryder, la banda tiene muchas ganas de tocar y mostrar al público su nuevo sonido.

«Estamos muy ilusionados con este proyecto. Es algo diferente a lo que hemos hecho antes y creo que va a sorprender a mucha gente. Glastonbury es el mejor escenario posible para presentarnos y esperamos que la gente se lo pase bien con nosotros», ha declarado Ryder.