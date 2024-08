Shavo Odadjian de System Of A Down lanza nuevo proyecto musical, Seven Hours After Violet

Shavo Odadjian, bajista de System Of A Down, ha anunciado su nueva banda Seven Hours After Violet y los planes para su álbum debut. La banda, compuesta por Odadjian, el vocalista Taylor Barber, los guitarristas Michael Montoya (alias Morgoth Beatz) y Alejandro Aranda, y el baterista Josh Johnson, lanzará su primer LP homónimo el 11 de octubre a través de 1336 Records, una filial de Sumerian Records. El álbum ya está disponible para reservaen una edición limitada de vinilo.

El anuncio del LP viene acompañado del lanzamiento de su segundo sencillo Radiance, una canción llena de baterías contundentes y guitarras potentes. Este sencillo sigue a Paradise, lanzado en junio. El álbum incluirá canciones como Alive, Sunrise, Go!, Float, Cry…, Abandon, Gloom y Feel.

Odadjian comentó que este álbum es el resultado de años de exploración creativa y que busca regresar a sus raíces en la música heavy, aportando algo nuevo.

Os dejamos con el videoclip y el Tracklist del disco al completo.

Tracklist de Seven Seconds After Violet