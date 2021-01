“She Walks in Beauty”, el regreso de Marianne Faithfull con Warren Ellis

2021 trae de vuelta a grandes artistas, y entre ellos encontramos a Marianne Faithfull de la mano de Warren Ellis, uno de los archiconocidos The Bad Seeds. She Walks In Beauty es el nombre del que es ya el vigesimoséptimo álbum de estudio de la artista inglesa, y el segundo en el que colabora con Warren Ellis. Verá la luz el 30 de abril de este año, bajo el sello discográfico BMG.

Aún no han lanzado ningún adelanto, pero sí se sabe la temática del disco. En este álbum, Faithfull ha volcado su propia pasión por la poesía romántica inglesa. Dentro del tracklist, se pueden ver poemas de autores como Lord Byron o John Keats, entre otros grandes nombres de la literatura inglesa. Además de esta temática tan prometedora, el álbum cuenta también con colaboraciones de Nick Cave, Brian Eno y el chelo Vincent Segal, lo que no hace más que subir las expectativas que se tienen sobre él. También es necesario tener en cuenta el momento en el que se encuentra la propia Marianne, que tras superar la COVID-19 se lanza a sacar un álbum tan personal y que la lleva de vuelta a la vez a su etapa en los estudios A-Level durante los años 60. Por lo tanto, estamos ante un regreso como el del ave fénix.

De parte de la propia Faithfull y su manager, Francois Ravard, han llegado declaraciones sobre las ganas y el empeño que ha puesto la artista en llevar a cabo este LP. Sin embargo, de parte de Warren Ellis han llegado las palabras que muestran el verdadero espíritu detrás de She Walks In Beauty: “Estos poemas han estado con Marianne toda su vida. Ella cree en esos textos. Ese mundo, ella lo habita, lo personifica, y realmente se nota. Realmente lo dice. No hay lectura a ciegas. Y lo mejor de escucharlos es que te lleva completamente con ella. Es inclusivo. Te invita a entrar en su mundo con ella”. Esta invitación a su mundo va más allá de la poesía que forma parte de ella, pues su propia voz es la que te envuelve, y Ellis lo explica muy bien también: “La he visto hacer esto en el estudio, cómo emite una voz que no deja un solo ojo seco en la habitación. Y después diría “¿Eso ha estado bien?”. Tiene una de esas voces. Hay algo en su forma de comunicar que es increíblemente conmovedora”.

A continuación, estos son los poemas que podremos escuchar de parte de Marianne y Warren, junto al nombre de sus respectivos escritores: