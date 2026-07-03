Shed Seven vuelven a la carga con la noticia que sitúa a la banda de York en un momento clave de su carrera: anuncian su séptimo álbum de estudio, que llevará por título el propio nombre del grupo, Shed Seven, y lo presentan con el primer single, «Stand Together», un himno coral que suena a declaración de intenciones. Después de los adelantos de A Matter Of Time, el grupo encara ahora una nueva era con el disco más personal de su discografía: el que lleva su propio nombre.

El disco, homónimo por primera vez en las tres décadas de trayectoria de la banda, saldrá a la venta el 8 de enero de 2027 vía Cooking Vinyl.

Un disco homónimo para «empezar un nuevo capítulo»

Que Shed Seven decidan titular así su séptimo álbum no es casualidad. El grupo lo ha definido como «sin duda nuestro disco más ambicioso hasta la fecha y el comienzo de un nuevo capítulo» para la banda, añadiendo que «si alguna vez hubo un momento para hacer un álbum homónimo, era este». Según explican, entraron en el estudio «con una confianza renovada y una creencia real en lo que queríamos conseguir», buscando sonar «inconfundiblemente como Shed Seven» pese a haberse exigido más que nunca a nivel creativo y musical.

El anuncio llega tras un tramo de carrera verdaderamente extraordinario. En 2024, Shed Seven lograron su primer número uno en Reino Unido con A Matter Of Time, un hito que repitieron apenas diez meses después con Liquid Gold. La hazaña de firmar dos álbumes número uno en un mismo año natural los sitúa junto a nombres como The Beatles, Elton John o David Bowie. En 2025 el impulso continuó con una actuación aclamada en Glastonbury y el premio a Mejor Directo en los Independent Music Awards, votado por los fans.

«Stand Together», un llamamiento a la unidad

El single de presentación, «Stand Together», es una canción coral que arranca con un solo de guitarra prolongado antes de que el vocalista Rick Witter entone versos como «Canta, y grítalo desde los tejados / Este amor nunca se apagará / Llévame alto hasta que las nubes se detengan / Toma mi mano, yo guiaré el camino / Estemos juntos, juntos como uno».

Rick Witter ha calificado el tema como «una declaración de intenciones», explicando que se trata de «un llamamiento a las armas y un grito de unidad en el mundo en el que vivimos hoy». El propio grupo describió la canción como «un llamamiento a la unidad y la forma perfecta de empezar este nuevo capítulo».

Para celebrar el anuncio, Shed Seven ofrecieron una actuación acústica sorpresa en el histórico 100 Club de Londres, presentada por el locutor de la BBC Steve Lamacq, que se agotó de forma instantánea nada más ponerse a la venta.

Gira «Shedcember» antes de la llegada del disco

Antes de que llegue el nuevo álbum, la banda regresará a los escenarios británicos con la décima edición de su popular gira «Shedcember», que recorrerá el Reino Unido e Irlanda durante otoño e invierno con paradas en ciudades como Nottingham, Birmingham, Glasgow, Edimburgo, Manchester, Bristol o Londres (O2 Brixton Academy). Shed Seven han prometido a sus seguidores que tienen «mucho preparado» para esta nueva era del grupo.

▶ Shed Seven — Shed Seven | 8 de enero de 2027 | Cooking Vinyl

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