Hay artistas que, después de cinco décadas de carrera colectiva entre banda y proyecto en solitario, siguen encontrando maneras de decir algo nuevo. Sheryl Crow acaba de demostrarlo con el anuncio de Pick You Up, su duodécimo álbum de estudio, presentado junto al primer adelanto, “Freedom Bus”, una colaboración con el cantautor Jesse Welles que mezcla storytelling clásico con una mirada directa a la polarización actual.

Un disco de siete canciones con los colaboradores de siempre

Pick You Up llegará el 9 de octubre de 2026 en formato digital, con edición física prevista para el 20 de noviembre, a través de Old Green Barn Productions. Son solo siete canciones, todas escritas junto a Jeff Trott, su colaborador de siempre, con quien ha firmado buena parte de los momentos más recordados de su carrera. La lista de temas incluye “Freight Train”, “Perfect”, “Pick You Up”, “Flat Earth”, “I’ve Got Your Number”, “Heaven Help Us” y, cerrando el disco, “Freedom Bus”.

Musicalmente, Crow ha definido este trabajo como un regreso al sonido rock, americana y cantautor que la lanzó a la fama en los años noventa, después de Evolution (2024), el disco con el que retomó una faceta más introspectiva. Según ha explicado la propia artista, Pick You Up busca ofrecer una sensación de consuelo y unidad en tiempos convulsos, un hilo conductor que atraviesa todo el tracklist y que empieza a intuirse ya en “Freedom Bus”.

“Freedom Bus”: diálogo, no sermón

“Freedom Bus” no es una canción de protesta al uso, aunque lo parezca por momentos. Crow explicó en el comunicado de presentación que no se toma la libertad a la ligera, porque esta se ha pagado con vidas a lo largo de la historia, y que ese recuerdo debería guiar cómo nos relacionamos entre nosotros incluso cuando no estamos de acuerdo. Es una reflexión sobre el diálogo y la conexión en medio de la división política, planteada con la calidez habitual de su escritura, sin caer en el sermón.

Jesse Welles, la voz de la protesta viral que suma armonías

La elección de Jesse Welles como colaborador no es casual. El cantautor de Arkansas se ha convertido en los últimos dos años en una de las voces más comentadas de la Americana gracias a un puñado de canciones de protesta que se han vuelto virales en TikTok e Instagram, con comparaciones constantes a Bob Dylan y Woody Guthrie por su manera de convertir titulares de actualidad en canciones de menos de tres minutos. Su presencia en “Freedom Bus” añade armonías y ese punto de sinceridad directa que ha definido su carrera reciente, y encaja de forma natural con el tono conciliador que busca Crow en todo el disco.

El vídeo oficial de “Freedom Bus”, publicado junto al anuncio del álbum, acompaña la canción con imágenes que refuerzan esa idea de camino compartido que da título al tema.

De “All I Wanna Do” al Rock & Roll Hall of Fame: la trayectoria detrás de Pick You Up

Sheryl Crow lleva más de tres décadas construyendo una de las carreras más sólidas del rock americano contemporáneo. Su álbum debut, Tuesday Night Music Club (1993), la catapultó a la fama gracias a “All I Wanna Do”, y desde entonces ha encadenado clásicos como “If It Makes You Happy”, “My Favorite Mistake” o “Soak Up the Sun”, además de nueve premios Grammy y una carrera que en 2023 culminó con su ingreso en el Rock & Roll Hall of Fame. A lo largo de los años ha ido alternando discos de pop-rock luminoso con trabajos más introspectivos, sin dejar nunca de lado la escritura confesional que la define.

Ese equilibrio entre lo personal y lo universal es precisamente lo que atraviesa Pick You Up. Después de Evolution, un disco que exploraba territorios más reflexivos y adultos, Crow regresa ahora a las raíces rock y americana que definieron su sonido en los noventa, pero con la mirada puesta en el presente: canciones pensadas para ofrecer consuelo en un momento de ruido constante, y “Freedom Bus” es la primera pista de por dónde va a ir ese viaje.

El anuncio del disco viene acompañado además de una portada singular: una pintura surrealista titulada The Elephant Who Forgot The Ocean, obra del artista Tyson Grumm. Crow, coleccionista de su trabajo desde hace años, adquirió el cuadro original en una subasta y pidió permiso al propio Grumm para convertirlo en la imagen central de Pick You Up, un gesto que encaja con el tono introspectivo y a la vez esperanzador que promete el álbum. Como parte de la promoción, la artista actuará en Good Morning America el 28 de agosto, apenas unas semanas antes del lanzamiento.

▶ “Pick You Up” — Sheryl Crow | 9 de octubre de 2026 | Old Green Barn Productions

¿Qué esperas de este regreso de Sheryl Crow al sonido rock-americana de sus inicios? ¿Conocías ya a Jesse Welles antes de esta colaboración?