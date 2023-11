Sheryl Crow vuelve con un nuevo álbum y un single que te despertará de tus sueños

La cantante y compositora estadounidense Sheryl Crow ha anunciado su nuevo álbum de estudio, Evolution, que saldrá a la venta el 29 de marzo de 2024. Además, ha compartido su primer single, Alarm Clock, una canción pop que te pondrá de buen humor.

Evolution será el undécimo álbum de Sheryl Crow y el primero que publica con el sello The Valory Music Group. El álbum ha sido producido por Mike Elizondo, que ha trabajado con artistas como Dr. Dre, Maroon 5 o Keith Urban. El álbum contiene nueve canciones nuevas que reflejan el estado de ánimo y las inquietudes de Crow.

Alarm Clock es el tema que abre el álbum y que ya puedes escuchar. La canción narra un sueño maravilloso que se ve interrumpido por el sonido del despertador. Crow co-escribió la canción con Elizondo y Emily Weisband, una joven compositora que ha colaborado con artistas como Camila Cabello, BTS o Halsey.

Crow dijo que el título del álbum, Evolution, representa sus sentimientos sobre la inteligencia artificial y su impacto en el mundo. Dijo que escribió la canción que da nombre al álbum, que cuenta con un solo de guitarra de Tom Morello de Rage Against the Machine, después de leer sobre las preocupaciones de Stephen Hawking de que la A.I. reemplazara a los humanos. Explicó además que quería dejar un mundo mejor para sus hijos y se preguntó si la A.I. sería un socio benevolente o no.

Crow también afirmó que inicialmente planeaba lanzar un EP en lugar de un álbum completo, pero las canciones siguieron fluyendo de ella y se dio cuenta de que esta música venía de su alma. Añadió que esperaba que quien escuchara el álbum pudiera sentirlo.

Crow fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll esta semana como parte de la clase de 2023 que también incluye a Kate Bush, Missy Elliott, Rage Against the Machine, Willie Nelson, George Michael y The Spinners.

No te pierdas el regreso de Sheryl Crow con Evolution, un álbum que promete ser una evolución musical y personal de una de las artistas más queridas y respetadas del rock.