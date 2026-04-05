She’s Green despliega su mejor versión con «Swallowtail»y un nuevo single que apunta alto

La banda de Minneapolis she’s green vuelve a la carga con un anuncio que confirma lo que muchos intuían: su crecimiento no tiene techo. El grupo publicará su tercer EP, Swallowtail, el próximo 10 de julio a través de Photo Finish Records, una continuación natural de Chrysalis que promete llevar su sonido dream pop y shoegaze a un nuevo nivel. El trabajo ha sido grabado, producido y mezclado por Sonny Diperri, un nombre que ya es garantía de atmósferas densas y guitarras que respiran.

El EP incluirá su single de febrero, “Mettle”, pero hoy la atención se la lleva “Paper Thin”, una pieza envolvente y brumosa que captura a la perfección ese punto en el que la emoción se vuelve frágil. Su líder, Zofia Smith, explica que la canción “explora el poder del deseo en una relación que se apaga: cómo puede confundirse con amor cuando, en realidad, todo ya se ha desvanecido”. Una declaración que encaja con la sensibilidad introspectiva que la banda ha ido puliendo desde sus primeras grabaciones.

Además, she’s green se embarcará en una gira que los llevará a compartir escenario con Chapterhouse y Bad Suns, además de participar en dos fechas del festival Slide Away, incluida la parada neoyorquina del 16 de mayo en el Brooklyn Paramount. Una oportunidad perfecta para comprobar cómo su propuesta, cada vez más sólida, se defiende en directo.

Swallowtail llegará con siete canciones —entre ellas “paper thin”, “mettle” o “empty house”— que apuntan a un EP cohesionado y emocionalmente afilado. Si mantienen el nivel mostrado en sus últimos lanzamientos, estamos ante uno de los trabajos que pueden marcar el verano dentro del circuito indie internacional.

Una banda en metamorfosis: she’s green sigue abriendo nuevas capas en su propuesta

Desde sus primeros pasos, she’s green ha construido una identidad marcada por guitarras nebulosas, melodías vulnerables y una sensibilidad que bebe tanto del shoegaze clásico como del indie contemporáneo. Con EPs como Chrysalis y ahora Swallowtail, la banda ha demostrado una evolución constante, ampliando su paleta sonora sin perder la esencia que los distingue. Sus singles “Mettle”, “Paper Thin” o “Locket” muestran una capacidad notable para equilibrar intensidad emocional y producción cuidada, mientras que sus giras junto a bandas consolidadas han reforzado su presencia en la escena. A día de hoy, el grupo se posiciona como una de las propuestas emergentes más interesantes del panorama estadounidense, con un futuro que parece abrirse como las alas del insecto que da nombre a su nuevo EP.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.