Shirley Manson revive Angelfish para un concierto solidario en Edimburgo

Angelfish, la banda escocesa que sirvió de trampolín para Shirley Manson antes de convertirse en la icónica voz de Garbage, ha anunciado su primer concierto en diez años. El evento tendrá lugar el próximo 30 de enero en el Liquid Room de Edimburgo, y todos los beneficios se destinarán a organizaciones humanitarias que apoyan a niños palestinos.

La noticia llega tras una publicación de Manson en Instagram, donde denunció la violencia ejercida contra menores en Palestina, citando el caso de Muhammad al-Hallaq, un niño de 11 años herido por soldados israelíes.

Este será el tercer concierto de Angelfish desde su disolución en 1995. La formación original —Shirley Manson, Martin Metcalfe, Derek Kelly y Fin Wilson— se reunirá por primera vez en su ciudad natal. Las entradas estarán disponibles a partir del 24 de octubre a las 10:00h.

La banda, que surgió como un proyecto paralelo de Goodbye Mr. Mackenzie, lanzó un único álbum homónimo en 1994 y dos sencillos, entre ellos el EP Suffocate Me, cuyo videoclip fue emitido en MTV. Aquella emisión fue suficiente para que Steve Marker, cofundador de Garbage, invitara a Manson a realizar una audición para su nuevo proyecto y el resto, como ya sabéis, es historia.

De Edimburgo al estrellato: el breve pero decisivo paso de Angelfish

Aunque Angelfish tuvo una vida corta —activa entre 1993 y 1995— su impacto fue decisivo en la carrera de Shirley Manson. La banda nació como una solución contractual: Manson, entonces teclista y corista de Goodbye Mr. Mackenzie, fue fichada como solista por MCA Records, lo que dio lugar a este proyecto alternativo. Con un sonido que mezclaba dream pop, rock gótico y alternativo, el grupo publicó el álbum Angelfish en 1994 bajo los sellos Radioactive y MCA.

El disco incluye temas como Suffocate Me, Heartbreak to Hate, King of the World y The End, y aunque no alcanzó grandes cifras comerciales, sí logró sonar frecuentemente en radios universitarias y dejó una huella estética que llamó la atención de la escena alternativa. El videoclip de Suffocate Me, emitido en el programa 120 Minutes de MTV, fue el punto de inflexión: Steve Marker lo vio y contactó a Manson para presentarse a la audición como vocalista de Garbage, banda que debutaría en 1995 con el álbum Garbage y que la catapultaría al estrellato internacional.

Shirley Manson: de voz emergente a referente del rock alternativo

Tras la disolución de Angelfish, Shirley Manson se convirtió en la líder de Garbage, banda que redefinió el sonido del rock alternativo en los años noventa. Con álbumes como Version 2.0 (1998), Beautiful Garbage (2001) y Bleed Like Me (2005), el grupo consolidó una estética oscura, electrónica y provocadora. Su debut homónimo incluye éxitos como Stupid Girl, Only Happy When It Rains y Queer, que posicionaron a Manson como una figura poderosa y feminista en la industria musical.

A lo largo de su carrera, Manson ha mantenido una postura crítica frente a la industria, la política y los estereotipos de género. En 2022, Garbage lanzó No Gods No Masters, un álbum cargado de mensajes sociales y políticos. Además, la artista ha colaborado con figuras como Brody Dalle, Trent Reznor y Screaming Females, y ha participado en festivales como Glastonbury y Primavera Sound. Su regreso con Angelfish no solo es un gesto nostálgico, sino una reafirmación de su compromiso con causas sociales y con la música como herramienta de denuncia.

