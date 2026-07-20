España es, de nuevo, campeona del mundo de fútbol. Pero la final del Mundial 2026 pasará a la historia por algo más que el gol de Ferran Torres en la prórroga: fue la primera vez que una final de la Copa del Mundo tuvo un halftime show propiamente dicho, calcado en formato al de la Super Bowl y con un cartel que muy pocos estadios del planeta podrían permitirse reunir en once minutos y medio. La idea nos puede gustar más o menos, nos puede parecer una “americanada” o no, pero la selección de artistas fue espectacular.

El escenario fue el Estadio Nueva York-Nueva Jersey (MetLife Stadium), en East Rutherford, el domingo 19 de julio de 2026, con España venciendo 1-0 a Argentina tras 120 minutos de partido cerrado. Pero antes de que Ferran Torres apareciera para dar el segundo título mundial a La Roja, el descanso del primer tiempo se convirtió en una demostración de poderío pop a escala planetaria, con Shakira, BTS, Madonna, Justin Bieber y Coldplay compartiendo el mismo césped en apenas minutos de diferencia entre actuación y actuación.

Madonna, BTS y Justin Bieber: tres formas distintas de reventar un estadio

Madonna abrió el show con «Music», uno de los himnos de pista de baile más reconocibles de su discografía, marcando desde el primer segundo que esto no iba a ser un intermedio deportivo cualquiera. Bastó esa elección de arranque para dejar claro el tono: nostalgia noventera y dosmilera convertida en artillería pesada para calentar un estadio repleto.

El bloque surcoreano corrió a cargo de BTS, que interpretó «Dynamite», quizás el mayor éxito internacional del grupo y una de las canciones que mejor resume la explosión del K-pop en la cultura pop occidental de la última década. Fue el momento de mayor descontrol coreográfico del show, con el estadio entero coreando cada estribillo de la canción. Sobre este cruce cada vez más habitual entre pop asiático y listas globales ya escribimos cuando Spotify confirmó el auge de la música no anglófona en las listas mundiales.

El giro más íntimo llegó con Justin Bieber, presentado por el actor Jason Sudeikis con un guiño directo al universo de Ted Lasso. Bieber optó por el camino contrario al de sus compañeros de cartel: nada de despliegue de bailarines ni pirotecnia, solo él, su guitarra y «Everything Hallelujah», en una interpretación desnuda que consiguió silenciar por unos segundos a las decenas de miles de personas presentes.

Shakira, Burna Boy y Coldplay: el latido global del show

El momento con más acento latino, sin embargo, tenía nombre propio desde antes de empezar el partido. Shakira interpretó «Dai Dai», la canción oficial del Mundial 2026 y número uno en el Billboard Global 200, acompañada por el artista nigeriano Burna Boy y rodeada por el grupo ugandés Ghetto Kids, célebre por sus coreografías virales. Fue, junto al bloque de Coldplay con el PS22 Chorus (el coro infantil de Staten Island que ya había colaborado antes con la banda británica en otros proyectos solidarios), el momento en que el show pareció menos un espectáculo comercial de FIFA y Global Citizen y más una postal genuinamente global, con Gustavo Dudamel dirigiendo los pasajes orquestales que cosieron unas actuaciones con otras.

¿Por qué la FIFA ha copiado el modelo de la Super Bowl?

Que la FIFA decidiera importar el modelo estadounidense del espectáculo del descanso para el partido más visto del deporte más visto del planeta no es una anécdota menor. Los shows de la Super Bowl llevan décadas siendo terreno abonado para relanzamientos de carrera, reivindicaciones de leyendas y titulares que a veces eclipsan al propio partido; la NFL entendió hace tiempo que la música puede vender tanto como el balón, o más. Que la Copa del Mundo, la competición más conservadora en cuanto a rituales y tradición futbolística, haya cedido ese espacio por primera vez en 96 años de historia dice mucho de hacia dónde camina el negocio del deporte-espectáculo en 2026: cada gran cita necesita ya su propio evento musical paralelo, con nombres capaces de generar su propio ciclo de noticias al margen del resultado deportivo.

De Shakira a BTS: vigencia y proyección en el escenario más visto del planeta

Para artistas como Shakira o Madonna, presencias habituales en los grandes escenarios mundialistas y de la industria del entretenimiento norteamericana desde hace más de dos décadas, este tipo de citas funcionan como recordatorio de vigencia ante audiencias que ya no necesariamente siguen sus lanzamientos de estudio con la misma atención que sus giros televisivos. Shakira, de hecho, encadena así su cuarta presencia en una fase final de un Mundial, tras Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, aunque nunca antes lo había hecho en un show de medio tiempo propiamente dicho como este.

Para BTS, en cambio, la actuación llega en un momento distinto de su carrera: el grupo surcoreano lleva un tiempo repartiendo su actividad entre proyectos en solitario y reencuentros puntuales, y un escaparate de esta magnitud ante un público mayoritariamente ajeno al fandom del K-pop sirve para recordar por qué siguen siendo, de largo, el grupo asiático con mayor proyección internacional. La conexión con esta final concreta está en la propia naturaleza del evento: un Mundial celebrado entre Estados Unidos, México y Canadá necesitaba un cartel capaz de hablar a la vez a las tres audiencias del torneo, y de ahí la mezcla de pop latino, K-pop, rock británico y baladas norteamericanas sobre el mismo escenario.

El resultado deportivo ya es historia: España suma su segunda estrella, 16 años después de Sudáfrica 2010, con Rodri elegido Balón de Oro del torneo y Ferran Torres firmando el gol de la victoria en la prórroga, al más puro estilo Iniesta. Pero los once minutos y medio de música que partieron en dos la final quedarán también en la memoria colectiva como el momento en que la Copa del Mundo decidió, oficialmente, dejar de fingir que el descanso es solo un descanso.

▶ Show de medio tiempo — Final Mundial 2026 | Shakira, BTS, Madonna, Justin Bieber y Coldplay | MetLife Stadium, East Rutherford (19 de julio de 2026)

¿Qué actuación os pareció la mejor del show de medio tiempo, y creéis que el Mundial debería mantener este formato en futuras ediciones? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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