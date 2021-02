Shuarma avanza su nuevo disco con la colaboración especial de Iván Ferreiro

El líder de la banda catalana Elefantes continúa con su carrera en solitario y esta primavera nos sorprenderá con un nuevo álbum de estudio que llevará por título Trazos. La preventa del álbum ya está disponible y quienes lo adquieran ahora recibirán el mismo firmado por Shuarma junto a una colección de láminas.

Destacamos de este álbum la colaboración de uno de los grandes del indie en España, el gran Iván Ferreiro. Ambos cantan en el single de adelanto Quiero y Quiero donde queda latente la crítica a la ambición, el egoísmo y a no mirar más allá del propio ombligo. Puede recordar al mensaje que Arcade Fire transmitía en su Everything Now, donde quieren todo y ya.

El propio artista define así su nuevo trabajo: “Si entras en el estudio de un pintor encontrarás olor a aguarrás, pintura por el suelo, obras por terminar y lienzos en blanco. Lo mismo ocurre con este álbum y por eso recibe este nombre: hay piezas incompletas, voces sin terminar de afinar o ruidos accidentales y no he querido quitar nada ya que busco algo auténtico y real mas que bello”.

Trazos sale a la venta en el mes de abril y mientras ese momento llega disfrutaremos del single con colaboración y os avanzamos el tracklist:

1. Trazos

2. El Hombre De Luz

3. Héroe

4. H-313

5. Tan Solo El Resto De La Eternidad

6. Quiero Y Quiero (Con Iván Ferreiro)

7. El Camino

8. Hielo

9. Celeste

10. Armonía

11. Espiral

12. ¿Lo Notas?

13. Nuestro Amor

14. Los Muertos

15. Yedra