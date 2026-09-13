Shygirl ha anunciado Swallow!, su segundo álbum, que llegará el 6 de noviembre vía Because Music. Es la continuación de Nymph (2022), el debut que la situó en el radar internacional, y llega hecho junto a dos colaboradores habituales, Karma Kid y Casey MQ: el primero encargado de las arreglos más maximalistas, el segundo de los espacios acústicos más delicados. El disco mezcla la canción de raíz indie con la electrónica de la que viene la artista, y arrancó a tomar forma poco después de Nymph, en un momento vital que Shygirl describe como de enamoramiento y plenitud.

«Lucky (Hymn)», el single que rompe con su sonido de pista

El anuncio llega acompañado de «Lucky (Hymn)», segundo adelanto de Swallow! tras «Alyse» (agosto). Es una declaración de intenciones: guitarra soñadora en lugar del beat nervioso que ha definido su carrera hasta ahora, aunque sin renunciar del todo al brillo electrónico. En su cuenta de Instagram, Shygirl escribió que el disco «se desveló en un momento de mi vida en el que me sentí verdaderamente querida y en paz», y dedicó la canción a Karma Kid, con quien empezó a escribir el álbum.

El videoclip, codirigido por la propia Shygirl junto a Austen Taylor Pease, está rodado como un plano secuencia y continúa la narrativa iniciada en el vídeo de «Alyse»: Shygirl retoma el personaje de Alyse, esta vez junto a otro llamado Kay, en una escena de tensión doméstica que contrasta con la calma de la canción.

De «Nymph» a «Swallow!»: cuatro años de Charli XCX, Madonna y Björk

Nymph (2022) fue candidato al Mercury Prize y disparó la carrera de Shygirl fuera del circuito de club en el que se había forjado, como ya contamos al hablar de su single «f@ke». Desde entonces, la artista londinense ha telonado a Charli XCX y Troye Sivan en su gira Sweat, ha aparecido en el álbum de remixes de Brat, ha publicado varios EPs de su serie Club Shy y ha actuado en la película de Charli XCX The Moment y en Confessions II – The Film, de Madonna, además de recibir un espaldarazo público de Björk.

Shygirl estrenó en directo material de Swallow! el 4 de septiembre en el festival Draaimolen, en los Países Bajos, y anunció fechas adicionales en Italia, Islandia y España para presentar el disco antes de su publicación.

Shygirl: de DJ autodenominada «chapucera» a una de las voces más singulares del pop underground británico

Shygirl, nombre artístico de la londinense Blane Muise, empezó pinchando discos antes de escribir canciones; ella misma se ha descrito como una DJ «chapucera» que, sin embargo, sabía elegir bien los temas. Cofundó el sello y colectivo Nuxxe junto a Coucou Chloé, Sega Bodega y Oklou, y construyó su reputación con singles como «BDE» (con slowthai) y «Cleo», además del EP ALIAS (2020), que incluía una colaboración con la fallecida SOPHIE.

Ese recorrido desembocó en Nymph, el disco que la convirtió en una de las artistas más citadas del pop experimental británico y que abrió la puerta a colaboraciones con Arca, Sega Bodega y Mura Masa. Cuatro años después, con giras, EPs y apariciones en cine de por medio, Shygirl vuelve con un disco que promete ser el más personal de su carrera.

▶ «Lucky (Hymn)» — Shygirl | 10 de septiembre de 2026 | Because Music

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