Sid Wilson de Slipknot, hospitalizado por quemaduras graves

Sid Wilson, el DJ de Slipknot, ha sido hospitalizado tras sufrir quemaduras graves en la cara y los brazos debido a un accidente en su granja. El incidente ocurrió mientras Wilson trabajaba en una pila ardiente que se descontroló, lo que resultó en quemaduras de segundo grado en gran parte de su cuerpo. A pesar de la gravedad de sus heridas, Wilson ha asegurado a sus seguidores que se recuperará y se unirá a la banda en su gira norteamericana actual.

Slipknot está celebrando el 25º aniversario de su álbum debut homónimo de 1999 con la gira Here Comes The Pain. Durante estos conciertos, la banda ha revivido su icónica apariencia con monos rojos y elementos de sus primeras máscaras. La gira incluye presentaciones en lugares emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York.

Esperamos que se recupere pronto y todo quede en un preocupante susto.