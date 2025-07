Sigrid ilumina con su vibrante nuevo sencillo «Jellyfish»

La estrella noruega del pop Sigrid ha lanzado su nuevo sencillo Jellyfish, descrito por NME como “de espíritu libre y alegre”, marcando un regreso triunfal tras su álbum How to Let Go (2022). Publicado el 10 de julio de 2025 a través de Island Records, el tema, producido por Sly y Johan Lindbrandt, combina sintetizadores brillantes con la voz emotiva de Sigrid, evocando una mezcla de ABBA y Robyn. Jellyfish captura la euforia de liberarse de las expectativas, con letras que reflejan confianza y autenticidad. Disponible en plataformas de streaming, el sencillo viene acompañado de un video dirigido por Emil Germ, grabado en Bergen, que muestra a Sigrid bailando bajo luces neón en un ambiente veraniego.

Sigrid anunció el lanzamiento en redes sociales, compartiendo que Jellyfish es un adelanto de su próximo tercer álbum, aún sin título, esperado para 2026. La cantante, que está protagonizando un verano de 2025 repleto de actuaciones en festivales, también confirmó una gira europea que incluye una fecha en Oslo Spektrum el 15 de noviembre. Con preventas de vinilos exclusivos en su web oficial, Sigrid consolida su lugar como una voz líder del pop escandinavo, invitando a los fans a sumergirse en su mundo de libertad y color.

Sigrid: La voz noruega que conquista el pop global

Sigrid, nacida en Ålesund, Noruega, en 1996, irrumpió en la escena musical con su sencillo debut Don’t Kill My Vibe en 2017, un himno de empoderamiento que la llevó a ganar el BBC Sound of 2018. Su mezcla de pop escandinavo, letras vulnerables y energía enérgica la estableció como una estrella en ascenso. Su primer álbum, Sucker Punch (2019), con éxitos como Strangers y Mine Right Now, alcanzó el top 5 en el Reino Unido y Noruega, consolidándola en festivales como Coachella y Glastonbury. Su habilidad para combinar melodías pegajosas con emociones crudas la comparó con Lorde y Carly Rae Jepsen, ganándose elogios de Pitchfork y The Guardian.

Su segundo álbum, How to Let Go (2022), mostró una evolución hacia un sonido más maduro y experimental, con tracks como Burning Bridges y Mirror que exploran la autoaceptación. Además, colaboraciones con artistas como Bring Me The Horizon en Bad Life y su participación en bandas sonoras como Justice League (Everybody Knows) ampliaron su alcance. Con Jellyfish como adelanto de su tercer álbum en 2026, Sigrid sigue redefiniendo el pop con su autenticidad y carisma, manteniendo una conexión única con sus fans a través de giras mundiales y una presencia escénica electrizante.

