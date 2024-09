Siguen los conflictos en The Smiths: Johnny Marr bloquea lanzamientos clave

En una reciente publicación en su sitio web, Morrissey ha revelado que varios proyectos importantes de The Smiths han sido bloqueados por Johnny Marr. Entre estos proyectos se encuentran un álbum de grandes éxitos titulado Smiths Rule OK!, la reedición del sencillo Hand In Glove y una caja deluxe del álbum debut de la banda para conmemorar su 40º aniversario. Además, se planeaba lanzar un nuevo vinilo de 7 pulgadas de la canción This Charming Man.

Morrissey también mencionó que Warner Records le había solicitado a él y a Darren Evans que prepararan la portada para estos lanzamientos, pero todos fueron rechazados por Marr. Esta noticia llega después de que Morrissey revelara que Marr ignoró una oferta lucrativa de AEG Entertainment Group para reunir a The Smiths y realizar una gira en 2025, una oferta que Morrissey había aceptado.

Además, Morrissey ha expresado su frustración por la falta de apoyo en la industria musical británica, afirmando que los artistas «genuinos» como él están siendo silenciados. También mencionó que su álbum Bonfire Of The Teenagers, grabado entre 2020 y 2021, sigue sin ser lanzado por estas mismas razones.