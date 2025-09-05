Sigur Rós celebra 20 años de «Takk» con una reedición especial

La icónica banda islandesa Sigur Rós conmemora el 20º aniversario de su aclamado álbum Takk con una reedición remasterizada que promete revitalizar este clásico moderno. Lanzado originalmente en 2005, Takk marcó un hito con sencillos como Glósóli, Hoppípolla y Sæglópur, que conquistaron a una nueva audiencia. La reedición, masterizada por Ted Jensen en Sterling Sound, ofrece un sonido más claro y profundo, manteniendo la magia etérea del original. Disponible desde el 26 de septiembre en formatos 3×12” vinilo, CD y digital, incluye tres caras B originales y dos temas inéditos, Melrakki y Elfur, grabados antes de Takk. Además, una mezcla en Dolby Atmos estará disponible el 12 de septiembre, coincidiendo con el aniversario exacto del álbum.

Una edición limitada de 3.000 copias en vinilo 5×10” y una lámina exclusiva de Takk están disponibles en la web de Sigur Rós y tiendas seleccionadas. Cinco rarezas, incluidas las caras B de la edición de vinilo y digital, ya se pueden escuchar desde hoy, 5 de septiembre. El álbum, grabado en el estudio Sundlaugin cerca de Reikiavik, destaca por su fusión de post-rock, elementos clásicos y letras en islandés y vonlenska. Takk fue un éxito comercial, logrando disco de platino en el Reino Unido y vendiendo más de 200.000 copias en EE. UU. en su primer año.

Tracklist de Sigur Rós – Takk.. (20th Anniversary Remaster)

‘Takk…’ (2025 Remaster) ‘Glósóli’ (2025 Remaster) ‘Hoppípolla’ (2025 Remaster) ‘Með blóðnasir’ (2025 Remaster) ‘Sé lest’ (2025 Remaster) ‘Sæglópur’ (2025 Remaster) ‘Mílanó’ (2025 Remaster) ‘Gong’ (2025 Remaster) ‘Andvari’ (2025 Remaster) ‘Svo hljótt’ (2025 Remaster) ‘Heysátan’ (2025 Remaster) ‘Melrakki’ ‘Refur’ (2025 Remaster) ‘Ó Friður’ (2025 Remaster) ‘Kafari’ (2025 Remaster) ‘Elfur’

Sigur Rós: Un viaje sonoro desde Islandia

Formada en 1994 en Reikiavik, Sigur Rós irrumpió en la escena musical con su mezcla única de post-rock, ambient y elementos orquestales, liderada por la voz etérea de Jónsi Birgisson, el bajo de Georg Holm y los teclados de Kjartan Sveinsson. Su debut, Von (1997), mostró un sonido crudo y experimental, pero fue Ágætis byrjun (1999) el que los catapultó a la fama global, con temas como Svefn-genglar que definieron su estilo introspectivo y cinematográfico. Letras en islandés y el idioma inventado vonlenska, junto a su uso del arco en la guitarra, crearon paisajes sonoros inconfundibles. Álbumes como ( ) (2002), sin títulos ni letras claras, desafiaron las convenciones, mientras Takk (2005), con hits como Hoppípolla, los consolidó como íconos, alcanzando disco de platino en el Reino Unido.

Tras Með suð í eyrum við spilum endalaust (2008), más accesible y folk, y Valtari (2012), introspectivo y minimalista, Sigur Rós exploró nuevos matices con Kveikur (2013), más oscuro y electrónico tras la salida de Sveinsson. En 2023, Átta marcó su regreso tras una década, con un sonido melancólico y la reintegración de Sveinsson. Con nueve álbumes de estudio, su música ha sido banda sonora de películas, documentales y series, destacando su habilidad para evocar emociones profundas. Reconocidos por giras visualmente impactantes y colaboraciones con artistas como Radiohead, Sigur Rós sigue siendo un referente del arte sonoro contemporáneo.

