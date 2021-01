Silk City vuelve esta semana de la mano de Ellie Goulding

Silk City, uno de los proyectos paralelos que llevan Mark Ronson y Diplo (que también participa en LSD, Major Lazer y Jack Ü) vuelve esta semana. Así lo ha confirmado la discográfica Columbia, que ha listado un nuevo single, New Love, para este viernes 22, junto con Ellie Goulding. Antes de la confirmación oficial, tanto Mark Ronson como Ellie Goulding lo habían dejado caer en Twitter, con un pequeño teaser del nuevo tema:

…and we’re back. Heard you needed to dance? pic.twitter.com/NtLU7QucQO — Mark Ronson (@MarkRonson) January 13, 2021

El dúo había estado un poco parado desde que en 2019 lanzaran un remix junto a Picard Brothers de Missing U de Robyn. Aunque desde luego, si Silk City son conocidos por algo es por el 2018 que tuvieron: Only Can Get Better junto a Daniel Merriwather, Feel About You acompañados de Mapei, Loud con GoldLink y Desiigner pero, sobre todo, la enorme Electricity de la mano de Dua Lipa.

Aunque esto no significa que hubieran estado parados por separado: en 2019 Ronson publicó Late Night Feelings y el año pasado produjo el rockero Plastic Hearts de Miley Cyrus. Diplo, por su parte, lanzó solo el año pasado un álbum en solitario (MMXX), uno bajo su apodo Thomas Wesley y Music Is The Weapon como Major Lazer. Por su parte, Ellie Goulding lanzó un álbum el año pasado, Brightest Blue, y celebró además el décimo aniversario de su álbum debut, Lights.

¿Será este el año en el que Silk City trabaje por fin en un álbum y no sólo en singles? Vista la naturaleza del proyecto no lo veo claro, pero sea como fuere, que sigan trabajando juntos.