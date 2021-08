Silk Sonic retrasan la publicación de su disco debut a enero de 2022

Título del nuevo disco: An Evening With Silk Sonic

Artista: Silk Sonic

Fecha de publicación: Enero de 2022

Más datos: Tras su estreno con Leave the Door Open la primavera pasada, seguido recientemente del single Skate, el disco debut del proyecto conjunto de Bruno Mars y Anderson .Paak se había convertido en uno de los más esperados del año, pero finalmente tendremos que esperar hasta enero de 2022 para disfrutarlo.

¿Por qué este retraso? Según explican en una entrevista con Rolling Stone, “tenemos el esqueleto de la mayor parte del álbum, así que realmente se trata de retocar las partes que necesitan un poco más de, digamos, aceite para engrasarlo”.

¿Habrá más singles mientras? Tal y como han confirmado en esa misma entrevista, sí podemos esperar que compartan nuevos adelantos próximamente.

Sobre Silk Sonic

Silk Sonic es un superdúo estadounidense de R&B formado por los artistas Bruno Mars y Anderson .Paak. El dúo lanzó su sencillo debut, Leave the Door Open, el 5 de marzo de 2021, con un álbum debut posterior, An Evening with Silk Sonic, previsto para su publicación en enero de 2022.