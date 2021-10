Simon Gallup anuncia que vuelve a formar parte de The Cure

Artista

The Cure

¿Por qué es noticia?

Todo indica que la paz ha vuelto a The Cure, y el bajista Simon Gallup, que anunció su marcha hace unos meses, ha afirmado estar de vuelta en la formación.

Sobre su retorno a The Cure

En agosto, Gallup escribió en redes sociales afirmando que ya no formaba parte de la banda ya que, en sus propias palabras, «estaba cansado de tanta traición».

Ahora, usando los mismos medios, vió que alguien preguntaba en una foto de Facebook de su nueva banda, Alice Blue Gown, si seguía siendo miembro de The Cure, así que decidió aclararlo él mismo y asegurar: «Sí, lo soy».

¿Qué nos deparará esta «reunión» de Gallup con su banda? ¿Y su nuevo proyecto»

Sobre The Cure

Liderados por Robert Smith, príncipe del pop depresivo y uno de los grandes íconos del rock, The Cure ha llevado a sus legiones de admiradores a un mágico viaje por los territorios del post-punk, el goth, la new wave y el art-rock, deteniéndose solamente para rellenar el aerosol de fijador para cabello. Una banda extraordinaria en vivo y en estudio pese a sus constantes cambios de integrantes, The Cure grabó sus mejores discos (Pornography, The Head on the Door, Disintegration) durante los ochenta pero su música se mantuvo siempre increíblemente vigente, influenciando a incontables artistas de todo tipo de géneros. Más allá de casi no editar discos nuevos y de constantes rumores sobre su disolución, en el nuevo milenio la banda continuaba realizando giras internacionales de gran suceso.

Descubre algunos de sus mayores éxitos

