Sinéad O’Connor cambia de opinión y no se retirade la música

Aunque hace mucho tiempo que no está en el punto de mira por sus méritos musicales sino por temas totalmente distintos, no dejó de sorprendernos que Sinéad O’Connor anunciase, la semana pasada, su retirada y que su nuevo trabajo No Veteran Dies Alone será el último de su carrera. Sin embargo, tan solo unos días después, parece que ha cambiado de opinión.

Según la artista, los tweets en los que comunicaba su decisión fueron una “reacción instintiva” (lo que los demás llamamos un calentón) tras algunas entrevistas con emisoras del Reino Unido y Canadá con las que no quedó muy contenta. Por eso, y tras calmar los ánimos, seguirá adelante con los conciertos ya programados para 2022, y se disculpó con sus fans y colaboradores.

Igualmente, tras sus recientes experiencias, se ha mostrado harta de que las entrevistas no se centren en su música, tras lo que ha pedido a futuros entrevistadores que “sean sensibles y no pregunten sobre el abuso infantil o profundicen en temas dolorosos sobre salud mental que puedan ser traumáticos para mi. Cada maldita vez que voy a promocionar un disco en los últimos 30 años, es lo mismo: ¿no estás loca? ¿No eres gilipollas? ¿No eres una inválida?“.

Una vez superado este momento de crisis, los planes de lanzar su primer disco en siete años siguen adelante, con No Veteran Dies Alone previsto para el próximo mes de enero.