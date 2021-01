Los californianos Weezer han compartido All My Favorite Songs, primer single del que será su decimocuarto disco de estudio Ok Human, que verá la luz el próximo día 29 de este mes bajo el sello Atlantic Records. Asimismo, a la canción le acompaña un videoclip dirigido por Colin Read, en el que puede verse una crítica directa al uso obsesivo de los teléfonos móviles y las redes sociales por parte de la gente joven y también entre los mayores.

Aunque All My Favourite Songs musicalmente hablando parezca una canción vitalista, con una fuerte presencia de las cuerdas (violín y chelo) sobre todo durante el estribillo, lo cierto es que la letra es más bien pesimista, probablemente influenciada por el momento en el que se escribió, durante las primeras olas de la pandemia desatada por la Covid-19. En este sentido, aborda la ansiedad que le provoca a muchas personas sentir que no están aprovechando su vida y el temor de estar tomando malas decisiones.

“Este disco se hizo en una época en la que los músicos eran cosa del pasado. Todo lo que pudimos hacer es mirar atrás y recordar los tiempos en los que las personas eran realmente lo importante y la oscura fantasía de la tecnología no existía”, explicó la banda, al mismo tiempo que añadieron que “quisimos conectarnos con las décadas de los 60 y 70 y con las orquestas de los siglos XVII y XIX. Este trabajo será muchos más orquestal que otros de nuestros trabajos”.

Weezer publicará en el próximo mes de mayo otro disco, Van Weezer, del que ya ha compartido los adelantos The End of the Game, Hero y Beginning of the End.

Puedes escuchar All My Favourite Songs a continuación.

WEEZER – ALL MY FAVORITE SONGS