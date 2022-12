Siouxsie Sioux anuncia su regreso a los escenarios después de 10 años de ausencia

Después de más de una década alejada de los escenarios, Siouxsie Sioux anunció su regreso a los escenarios para el 2023. La vocalista de Siouxsie and the Banshees se presentará en el Festival Latitude en el este de Inglaterra el 23 de julio, junto a cabezas de cartel como Pulp, Paolo Nutini y George EzraSiouxsie Sioux es conocida por su trayectoria en el punk, el rock gótico, la new wave y el art rock, tanto en su carrera en solitario como en Siouxsie and the Banshees. La banda, formada en 1976 en Londres, Inglaterra, es considerada una de las pioneras del género gótico y ha tenido una gran influencia en la música moderna. Juntos, Siouxsie Sioux y la banda lanzaron 8 álbumes de estudio, entre ellos The Scream (1978), Join Hands (1979) y Juju (1981).

A lo largo de su carrera, Siouxsie Sioux ha lanzado 11 álbumes en solitario. Su último material lanzado fue la canción Love Crime en 2015 para la serie de televisión Hannibal. Su último álbum, y el primero lanzado oficialmente como artista solista, fue Mantaray de 2007.

Siouxsie Sioux ha sido una figura importante en la escena musical durante más de cuatro décadas, por lo que su regreso a los escenarios es una noticia realmente emocionante. Si tienes la oportunidad, no te pierdas su actuación en el Festival Latitude el próximo verano.