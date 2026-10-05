Cuando un rapero que lleva casi veinte años haciendo lo que le da la gana elige a Suggs para abrir la etapa más personal de su carrera, conviene fijarse. Skepta publicará su nuevo disco, The Fork and Knife, el 6 de noviembre en Big Smoke/Epic Records. Será su primer largo en solitario desde Ignorance Is Bliss (2019). La mejor pista sobre lo que contiene salió el 18 de septiembre: “Innocent Smile”, el primer adelanto, junta al MC de Tottenham con Chase & Status y con Suggs, la voz de Madness.

El cameo tiene más historia de la que parece. La canción arrancó hace años como un tema de ska que Skepta y Suggs empezaron juntos. Skepta la fue empujando hacia el breakbeat hasta que llamó a Chase & Status para rematarla. Suggs se queda con el estribillo y Skepta, con unas estrofas sobre lo que supone crecer como hijo de inmigrantes en la Gran Bretaña de hoy. El vídeo lo firma Aidan Zamiri y tira de referencias de la cultura británica de los 2000.

Juntar a estos dos tiene su lógica. Madness salieron de Camden a finales de los setenta, en plena ola 2-tone, tocando ska jamaicano con chavales de barrio. Skepta creció en Tottenham, hijo de padres nigerianos, una generación después y unos kilómetros más al norte. Son dos versiones de la misma ciudad mestiza, y por ahí va el disco: qué significa ser británico cuando tu familia viene de Nigeria. El planteamiento del lanzamiento reivindica esa doble pertenencia como una ventaja y no como una carga.

Quien haya seguido a Skepta estos años no se sorprenderá con el sonido. En 2025 sacó Skepta…Fred junto a Fred again.., con quien ya había compartido “Victory Lap”, y lleva tiempo produciendo house con el alias Mas Tiempo. The Fork and Knife suena a encuentro entre esas dos mitades: grime, garage, house, jungle y electrónica. En lo visual, el proyecto mira a las familias nigerianas de los ochenta, al fútbol y a una estética casi documental, y conecta todo eso con la historia de la generación Windrush.

Skepta: de Meridian Walk al Mercury

Joseph Junior Adenuga empezó como DJ en Meridian Crew, el colectivo de grime de su urbanización de Tottenham. Pasó después por Roll Deep antes de fundar Boy Better Know con su hermano JME. Durante años su fama apenas salió del Reino Unido. Todo cambió con Konnichiwa (2016), el disco que le dio el Mercury Prize por delante de Blackstar, de David Bowie, y que llevó el grime de las radios piratas a festivales de medio mundo. Desde entonces ha colaborado con Drake y A$AP Rocky, ha lanzado su propia marca de ropa y ha ido abriendo su música hacia el club. Ignorance Is Bliss cerró esa etapa en 2019, y lo siguiente ha tardado siete años en llegar.

En Instagram, Skepta reconoció que se había volcado por completo en el disco y que lo más difícil había sido hacer algo con conciencia sin perder la energía de siempre. Ahí está la apuesta y también el riesgo. Ya sabemos que puede reventar un club. Falta saber si un disco con algo que decir sobre quién es Gran Bretaña suena igual de bien un sábado a las tres de la mañana. Saldremos de dudas el 6 de noviembre.

▶ “The Fork and Knife” — Skepta | 6 de noviembre de 2026 | Big Smoke/Epic Records

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