Skrillex sorprende con el lanzamiento de su nuevo álbum: todos los detalles

El mundo de la música electrónica está en ebullición tras el inesperado lanzamiento de Skrillex con su nuevo álbum, Fck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3* (abreviado como FUS), el 1 de abril de 2025. Este proyecto, además, supone su despedida de Atlantic Records antes de su transición a la independencia.

El anuncio llegó el 31 de marzo de 2025, generando una ola de especulaciones entre los fans. Apenas 24 horas después, el 1 de abril, Skrillex hizo realidad la espera con un álbum de 34 pistas que combina una energía arrolladora con colaboraciones estelares. Entre los artistas que se unen a este proyecto se encuentran Jónsi, Dylan Brady, Boys Noize, Varg2TM, Wuki, Starrah, G Jones, Naisha, LOAM, swedm® y más de 20 nombres que aportan una rica diversidad de estilos, desde dubstep hasta trap y drum & bass.

Algunas de las pistas destacadas incluyen SKRILLEX IS DEAD, Spitfire, WHILE YOU WERE SLEEPING VIP, SLICKMAN, TEARS LOST DROP, THINGS I PROMISED, RECOVERY, ANDY, SQUISHY CLIP, LOOK AT YOU y GULAB XX. El álbum se lanzó inicialmente como un mix continuo de 46 minutos y medio, disponible a través de Dropbox para sus suscriptores de correo electrónico, una táctica que Skrillex ya había utilizado con éxito en Quest for Fire en 2023.

Un Capítulo Clave en su Carrera

FUS no es solo música, es un momento definitorio para Skrillex, cuyo nombre real es Sonny Moore. Después de casi 15 años con Atlantic Records, donde creó hits como Bangarang y Jack Ü, este álbum cierra una etapa a todo volumen. Su decisión de volverse independiente, anunciada en noviembre de 2024, añade un peso emocional a este lanzamiento, que sigue la estela de sus aclamados Quest for Fire y Don’t Get Too Close de 2023. Skrillex también es el artista de música electrónica con más Grammys en la historia, con nueve premios, incluyendo el de Mejor Grabación de Dance/Electrónica en 2024 por Rumble junto a Fred Again.. y Flowdan. Su participación co-encabezando Coachella en 2023 con Four Tet y Fred Again.. dejó claro que sigue siendo una figura dominante en la industria.

La reacción inicial ha sido abrumadoramente positiva. En redes sociales y medios como Pitchfork, DJ Mag y Billboard, los fans y críticos describen FUS como “una locura absoluta” y una mezcla perfecta de nostalgia e innovación, e incluso algunos lo comparan con un set de DJ por su flujo dinámico. El álbum, distribuido a través de OWSLA y Atlantic Records, ya está disponible en plataformas de streaming y en formato digital, prometiendo convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de 2025.