Skrillex vuelve a sacudir la pista con un EP sorpresa lleno de colaboraciones inesperadas

Skrillex lo ha vuelto a hacer: cuando parecía que el productor californiano se tomaría un respiro tras un 2024 cargado de lanzamientos, aparece de la nada con Hit Me Where It Hurts X, un EP de cinco temas que confirma que su creatividad sigue en estado de ebullición. La sorpresa no es solo el momento, sino también la nómina de colaboradores: desde la sofisticación pop de Caroline Polachek hasta la energía caótica de Dylan Brady de 100 gecs, pasando por el experimentalismo de Varg2™ y la voz emergente de Nakeesha.

El proyecto llega apenas unos meses después de su álbum Fck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!! <3*, publicado en abril de 2025, y da la impresión de ser una extensión más libre de aquel trabajo. En el tema principal, compartido previamente, se percibe la mezcla de melodías brillantes y distorsiones abrasivas que han convertido a Skrillex en un referente de la electrónica contemporánea. Y es que recordemos el productor está nominado a los Grammy 2026 en las categorías de Mejor Álbum Dance/Electrónico y Mejor Grabación Dance/Electrónica por Voltage, lo que confirma que su impacto sigue siendo reconocido por la industria.

La estrategia de lanzar música sin previo aviso no es nueva para él, pero sí efectiva: mantiene a su base de fans en alerta y genera conversación inmediata en medios especializados. Ahora veremos si Hit Me Where It Hurts X se concierte en otro capítulo clave en su discografía, un puente entre su faceta más mainstream y su interés por la experimentación sonora. En definitiva, un recordatorio de que Skrillex no se conforma con repetir fórmulas, sino que busca constantemente expandir los límites de lo que puede ser la música electrónica.

De Myspace al Grammy: la carrera de Skrillex en perspectiva

La historia de Skrillex, nacido como Sonny John Moore en Los Ángeles en 1988, es la de un artista que supo reinventarse. Antes de convertirse en el icono del dubstep, fue vocalista de la banda post-hardcore From First to Last, con quienes grabó los discos Dear Diary, My Teen Angst Has a Bodycount (2004) y Heroine (2006). Tras dejar el grupo por problemas de salud, Moore se volcó en la producción electrónica y comenzó a subir material a MySpace, donde pronto llamó la atención por su estilo agresivo y futurista.

Su explosión llegó en 2010 con el EP Scary Monsters and Nice Sprites, un trabajo que redefinió el sonido del dubstep y lo llevó a los grandes escenarios. A partir de ahí, su discografía se expandió con lanzamientos como Bangarang (2011), el álbum Recess (2014) y múltiples colaboraciones que lo consolidaron como figura central de la electrónica global. Entre sus hitos más recientes destacan Quest for Fire y Don’t Get Too Close, ambos publicados en 2023, que marcaron su regreso tras casi una década sin álbumes de estudio y mostraron su versatilidad al colaborar con artistas como Fred Again.., Flowdan, PinkPantheress y Justin Bieber.

Además de su carrera en solitario, Skrillex ha sido parte del dúo Jack Ü junto a Diplo, con el que lanzó el exitoso Skrillex and Diplo Present Jack Ü (2015), y ha trabajado con nombres tan diversos como A$AP Rocky, Kendrick Lamar y Ed Sheeran. Su capacidad para moverse entre géneros y escenas lo ha convertido en un productor influyente más allá de la electrónica, con un impacto palpable en el pop y el hip hop contemporáneo.

