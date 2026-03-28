Skrillex y Young Miko unen fuerzas en “Duro”, un golpe de energía que nació en Ultra Miami y ahora estalla en estudio

Skrillex y Young Miko han lanzado por fin “Duro”, el tema que ambos estrenaron en directo durante su actuación conjunta en el Ultra Miami Music Festival del año pasado. La canción llega ahora en versión oficial acompañada de un visualizer, y confirma la química explosiva entre el productor estadounidense y la artista puertorriqueña, una de las voces más potentes del reggaetón y el rap latino de la nueva generación.

El lanzamiento se anunció durante su reciente reencuentro en el festival Estéreo Picnic de Bogotá, donde volvieron a compartir escenario para celebrar la salida del single. Para Skrillex, que continúa girando con su último álbum Fck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!! <3*, “Duro” supone otro capítulo en su línea de colaboraciones inesperadas y de alto voltaje. Young Miko, por su parte, llega con la inercia de Do Not Disturb, el LP que publicó en noviembre y que la ha consolidado como una de las artistas más influyentes del panorama urbano.

Aunque ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones adicionales sobre el proceso creativo, el estreno en Ultra ya dejaba claro que el tema estaba destinado a convertirse en un favorito del público: un beat afilado, un ritmo que no da tregua y una interpretación de Miko que combina sensualidad, fuerza y una actitud que encaja a la perfección con el universo sonoro de Skrillex.

“Duro” también refuerza la presencia de Young Miko en la escena global, donde su mezcla de rap, reggaetón y estética queer ha encontrado un espacio propio. Y para Skrillex, siempre en movimiento, es otra muestra de su capacidad para conectar mundos y romper barreras estilísticas sin perder su sello personal.

Skrillex y Young Miko, dos trayectorias que redefinen el cruce entre electrónica y música urbana

Desde su irrupción con Scary Monsters and Nice Sprites, Skrillex ha sido una fuerza transformadora dentro de la electrónica, expandiendo el dubstep hacia territorios pop, experimentales y colaborativos. Su carrera está marcada por una curiosidad constante y una habilidad única para reinventarse sin perder identidad. Young Miko, en cambio, representa la nueva ola del urbano latino: letras afiladas, estética propia y un sonido que mezcla rap, reggaetón y sensibilidad pop con naturalidad. Con Do Not Disturb, ha demostrado que su propuesta no es pasajera, sino el inicio de una carrera sólida y global. “Duro” une dos mundos que, lejos de chocar, se potencian, confirmando que ambos artistas están en un momento creativo brillante.

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