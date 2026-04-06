Sky Ferreira apunta a que parte del nuevo disco de Charli XCX podría inspirarse en demos antiguas suyas

La polémica alrededor de Sky Ferreira vuelve a activarse, esta vez por unas insinuaciones que han sorprendido incluso a quienes siguen de cerca su trayectoria. La artista ha dejado caer en redes sociales que ciertos fragmentos del reciente Wuthering Heights de Charli XCX podrían tener su origen en “canciones antiguas” suyas, una afirmación que ha generado debate inmediato entre fans y observadores de la industria. Todo surgió cuando un usuario mencionó que la intro de “Chains Of Love” recordaba a la demo “Ancient Idols”, grabada por Ferreira alrededor de 2018 para su aún inédito Masochism. También se sugirió que “Altars” podría basarse en otro demo de 2015. Ferreira respondió con un mensaje directo: “Tu ‘insider’ es incorrecto. Cerca, pero incorrecto”, para después añadir: “No voy a entrar en detalles, pero definitivamente fue más que una intro. Tengo pruebas de todo con fechas. No merece la pena el problema porque sé cómo funciona el mundo”.

Por ahora, Charli XCX no ha comentado nada, aunque ambas mantienen una relación creativa de años que incluye el single “Cross You Out” y múltiples muestras públicas de admiración. El contexto tampoco es menor: Ferreira lleva tiempo intentando recuperar el control de su catálogo tras su salida de Capitol Records en 2023, un proceso que ha marcado su actividad reciente y que añade una capa más a esta situación.

Mientras la polémica se expande, lo cierto es que el lanzamiento de Wuthering Heights ha vuelto a poner el foco sobre Ferreira, una figura cuya influencia en el pop alternativo sigue siendo profunda incluso cuando su propia discografía avanza a un ritmo irregular. Su nombre aparece siempre que se habla de sensibilidad pop oscura, demos filtradas y artistas que rehúyen lo evidente. Y quizá por eso, cada vez que Ferreira habla, la industria escucha.

La polémica alrededor de Sky Ferreira vuelve a activarse, esta vez por unas insinuaciones que han sorprendido incluso a quienes siguen de cerca su trayectoria. La artista ha dejado caer en redes sociales que ciertos fragmentos del reciente Wuthering Heights de Charli XCX podrían tener su origen en “canciones antiguas” suyas, una afirmación que ha generado debate inmediato entre fans y observadores de la industria.

Todo surgió cuando un usuario mencionó que la intro de “Chains Of Love” recordaba a la demo “Ancient Idols”, grabada por Ferreira alrededor de 2018 para su aún inédito Masochism. También se sugirió que “Altars” podría basarse en otro demo de 2015. Ferreira respondió con un mensaje directo: “Tu ‘insider’ es incorrecto. Cerca, pero incorrecto”, para después añadir: “No voy a entrar en detalles, pero definitivamente fue más que una intro. Tengo pruebas de todo con fechas. No merece la pena el problema porque sé cómo funciona el mundo”.

El contexto tampoco es menor: Ferreira lleva tiempo intentando recuperar el control de su catálogo tras su salida de Capitol Records en 2023, un proceso que ha marcado su actividad reciente y que añade una capa más a esta situación. Mientras la polémica se expande, lo cierto es que el lanzamiento de Wuthering Heights ha vuelto a poner el foco sobre Ferreira, una figura cuya influencia en el pop alternativo sigue siendo profunda incluso cuando su propia discografía avanza a un ritmo irregular.

El equipo de Charli XCX responde: revisión estándar, créditos consensuados y álbum aprobado por todas las partes

Por ahora, Charli XCX no ha comentado nada públicamente, aunque su equipo sí ha ofrecido una respuesta oficial a Billboard. Según la publicación, la artista no ha podido pronunciarse directamente porque actualmente se encuentra en Kioto rodando y ultimando su próximo álbum de estudio. Aun así, su equipo quiso aclarar varios puntos clave sobre el proceso creativo del disco y las insinuaciones de Ferreira.

“Charli ha hecho siete álbumes, cuatro mixtapes y un EP, y ha escrito innumerables canciones para otros artistas a lo largo de su carrera. Comenzó como compositora con ‘I Love It’, y su trabajo ha sido grabado y propuesto a múltiples artistas”, explicó su management. “Tiene su propia experiencia personal con negociaciones de publishing y producción y, por ello, siempre comparte los créditos de forma justa y apropiada, y valora enormemente a sus colaboradores”.

El equipo también detalló cómo se gestionó la revisión de materiales previos durante la creación de Wuthering Heights: “Antes del lanzamiento del álbum, se llevó a cabo un proceso estándar de revisión en un pequeño número de canciones, incluyendo fragmentos de material procedente de sesiones anteriores. Este proceso involucró a managers, representantes legales, artistas y productores, e incluyó una revisión exhaustiva de archivos y demos”.

Según la misma declaración, “todas las partes relevantes fueron consultadas en todo momento, y el álbum se reprodujo completo antes de su lanzamiento para todos los implicados. Los créditos y porcentajes de composición se determinaron y acordaron colectivamente por escrito, con referencia a cronologías documentadas y contribuciones específicas. Todos los créditos fueron finalizados y aprobados formalmente por las partes correspondientes antes del lanzamiento del álbum”.

Sky Ferreira: visión propia y fidelidad a su identidad artística

Desde su debut a comienzos de los 2010, Sky Ferreira se ha consolidado como una de las voces más singulares del pop alternativo. Su álbum Night Time, My Time (2013) se convirtió rápidamente en un título de culto gracias a su mezcla de synth-pop abrasivo, estética cruda y una personalidad artística que desafiaba cualquier molde. Aunque Masochism continúa inédito, Ferreira ha mantenido viva su relevancia con canciones como “Downhill Lullaby” y “Don’t Forget”, además de colaboraciones con artistas como Charli XCX o John Cale. Su carrera, marcada por tensiones con su antigua discográfica y un ritmo de publicación imprevisible, ha reforzado su aura de artista independiente, meticulosa y profundamente influyente. Hoy, su legado se sostiene en una combinación de visión estética, sensibilidad pop y una coherencia creativa que la ha convertido en referencia para toda una generación.

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