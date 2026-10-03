Slash anuncia Flying Blind, nuevo disco con Slash featuring Myles Kennedy & The Conspirators, y el dato que lo define no es la fecha sino el cronómetro. El grueso se grabó en torno a una semana, casi en directo y con los cinco músicos en la misma sala. Llegará el 26 de febrero de 2027 a través de Gibson Records. El adelanto, la canción que da título al álbum, se ha publicado estos días junto a su videoclip.

Es el quinto álbum de estudio del grupo y el primero desde 4 (2022). Llega además con un calendario muy concreto detrás. En agosto, el propio Slash ya avisó de que el próximo trabajo de Guns N’ Roses tendría que esperar a que terminara este proyecto. Y para el público español la cita ya tiene fecha: el 17 de junio de 2027 en el Azkena Rock Festival, única parada en España.

Un riff improvisado en el ensayo abre “Flying Blind”, el nuevo disco de Slash

La canción no existía cuando la banda se reunió para la preproducción. Slash dio con el riff mientras el resto preparaba el ensayo, lo tocaron esa misma noche y la estructura salió casi sola. Según el guitarrista, nadie sabe cuál será el primer single hasta que el disco está grabado. Este tema, sin embargo, tenía la melodía y el gancho que pedía el puesto.

La letra corre a cargo de Kennedy: «Trata de cómo a veces la gente intenta tomar atajos y buscar la manera fácil de alcanzar la felicidad o la iluminación». Tiene su gracia que una canción contra los atajos abra el disco más rápido de su carrera. La diferencia es que aquí el atajo es una decisión de método, no una búsqueda espiritual.

El videoclip se rodó en The Viper Room de Los Ángeles y lo dirige John Harvatine IV. Es cofundador de Stoopid Buddy Stoodios, director y productor ejecutivo de Robot Chicken y cocreador de la serie Crossing Swords. Tampoco es su primer encuentro con la banda: su estudio ya firmó en 2018 el vídeo con marionetas de “Driving Rain”. Esta vez deja la animación a un lado y se planta en un club con historia propia en el Sunset Strip.

Dos canciones al día y una orden: no retocar nada después

Para grabar el disco, el grupo volvió con Michael “Elvis” Baskette a su Studio Barbarosa de Florida. Es el productor que ya firmó World On Fire (2014) y Living The Dream (2018). Slash le dio dos instrucciones: grabar lo más en directo posible y no retocar las interpretaciones después. El grueso del álbum quedó listo en torno a una semana, a menudo a razón de dos canciones por día. Kennedy grabó las voces varios meses más tarde.

El directo no es una novedad absoluta, porque 4 ya se registró en vivo en el RCA Studio A de Nashville con Dave Cobb. Lo que cambia es la velocidad, y tiene una explicación práctica. En discos anteriores, muchas ideas maduraban en pruebas de sonido durante las giras. Esta vez las canciones se compusieron a ratos sueltos. Slash las fue armando entre la gira de Guns N’ Roses, la grabación de Orgy Of The Damned (su disco de versiones de blues de 2024) y el lanzamiento del S.E.R.P.E.N.T. Festival. Kennedy, por su parte, empezó a trabajarlas en un parón de Alter Bridge, mientras preparaba su tercer disco en solitario.

El resultado convence al menos a su cantante: «De todos los discos, los sonidos y las interpretaciones de este son mis favoritos. Es muy presente, está justo ahí». Habrá que comprobarlo en febrero. Aun así, la frase dice bastante de una banda que lleva quince años sin necesitar demostrar nada.

El pedal steel sale por fin del cuarto de prácticas

La novedad de más peso está en “Looking For A Miracle”. Es la primera canción que Slash compone con pedal steel y la primera en la que graba un solo con ese instrumento. La idea nació en el pedal steel y pasó a la guitarra para que la banda pudiera ensayarla. Ya en Florida, Slash volvió al instrumento para resolver el solo. Kennedy recuerda que durante años, al terminar los ensayos, el guitarrista se quedaba en su estudio practicando hasta altas horas.

No es el único guiño a las raíces americanas. “Good Time Girl” mira hacia Jimmy Bryant y Speedy West, dúo clave del country instrumental de los años cincuenta. En el extremo contrario, Slash define “Sweet Kill” como lo más ochentero que ha hecho en mucho tiempo. Completa el cuadro “Living The Dream”, el instrumental de turno (la banda incluye uno en todos sus discos salvo en Apocalyptic Love). Para confusión de futuros recopiladores, comparte título con el álbum de 2018.

Doce canciones (y un bonus) en el tracklist de “Flying Blind”

“Avarice And Greed”

“Good Time Girl”

“Thrill Seeker”

“One Of Your Kind”

“Flying Blind”

“Looking For A Miracle”

“Sweet Kill”

“Here In Babylon”

“Living The Dream”

“(Don’t) Thread The Needle”

“Rev My Heart”

“Stem The Flow”

Las ediciones en CD y vinilo añaden como pista exclusiva “Feel Like Makin’ Love”. Es el clásico de Bad Company que Slash y Kennedy ya interpretaron para el disco homenaje a la banda británica.

De Santiago de Chile a Vitoria mientras Guns N’ Roses esperan turno

La gira mundial de 2027 arranca el 2 de abril en Santiago de Chile y recorre Argentina y Brasil. Después salta a Norteamérica el 23 de abril, con dos noches en The Wiltern de Los Ángeles. También pasa por el Beacon Theatre de Nueva York y el Ryman Auditorium de Nashville. El tramo europeo empieza el 7 de junio en Múnich y termina el 26 de julio en Rumanía. Por el camino alterna salas con festivales como Nova Rock, Rock in Roma o Bospop.

España aparece una sola vez. Será el 17 de junio en Mendizabala, primera jornada del 25 aniversario del Azkena. Comparten cartel con Patti Smith, Bad Religion, Wilco y Marilyn Manson, entre otros. Las entradas del resto de la gira salen a la venta general el 9 de octubre en la web oficial de Slash. En Vitoria, en cambio, el acceso pasa por los abonos del festival.

Y luego está la otra banda. Slash ya dejó claro que el material nuevo de Guns N’ Roses va detrás de los Conspirators. Con una gira que se alarga hasta finales de julio, nadie ha dado fecha para retomarlo. Conviene no hacer cuentas: con Guns N’ Roses, las cuentas casi nunca han salido.

Slash y The Conspirators: el accidente que se quedó

Todo empezó sin plan. En 2010, Slash publicó un debut en solitario lleno de invitados (de Ozzy Osbourne a Fergie). Myles Kennedy, cantante de Alter Bridge, solo ponía voz a dos temas, pero le bastaron para quedarse con el micrófono de la gira. La banda que lo acompañaba acabó convertida en grupo estable, con Todd Kerns al bajo y Brent Fitz a la batería. Más tarde llegaría Frank Sidoris a la guitarra rítmica. Ese mismo verano pasaron por el Azkena, en una jornada que cerraba KISS.

Apocalyptic Love (2012) debutó en el número 4 del Billboard 200. Le siguieron World On Fire (2014), Living The Dream (2018) y 4 (2022), este ya con el sello de Gibson. Cuando Guns N’ Roses se reunieron en 2016, Slash no quiso renunciar a lo construido con ellos. Quince años después, aquella relación nacida por accidente vuelve con un quinto disco grabado deprisa a propósito. Y con su segunda visita a Mendizabala ya en el calendario.

▶ “Flying Blind” — Slash featuring Myles Kennedy & The Conspirators | 26 de febrero de 2027 | Gibson Records

¿Te convence que Slash apueste por grabar rápido y casi en directo, o prefieres discos más trabajados? ¿Te verás con ellos en el Azkena?

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