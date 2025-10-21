Sleaford Mods se miran al espejo en su disco más introspectivo y colaborativo

Sleaford Mods están de vuelta con The Demise Of Planet X, su octavo álbum de estudio que verá la luz el próximo 16 de enero de 2026 a través de Rough Trade. El dúo británico formado por Jason Williamson y Andrew Fearn se adentra en terrenos más personales y diversos, sin perder su característico filo político y social. Según declaraciones recogidas por NME, el disco nace de una etapa de reflexión profunda, marcada por años de terapia y una necesidad de romper ciclos familiares y emocionales. Williamson reconoce haber suavizado su tendencia a criticar a otros artistas, canalizando ahora esa energía en letras más introspectivas y menos confrontativas.

El álbum incluye colaboraciones sorprendentes: la actriz Gwendoline Christie debuta como vocalista en The Good Life, junto a los soul-punks Big Special; Aldous Harding aporta su voz en Elitest G.O.A.T; Sue Tompkins (Life Without Buildings) aparece en No Touch; y desde Nottingham, los locales Liam Bailey y Snowy se suman en Flood The Zone y Kill List, respectivamente. La producción también ha evolucionado: Fearn ha dejado de lado la ingeniería para centrarse en la creación musical, lo que ha permitido explorar sonidos cercanos al ska, Motown y el rock, con influencias de David Bowie, Barry White y Danzig.

Grabado en estudios como Abbey Road y Invada (propiedad de Geoff Barrow de Portishead), el disco refleja un mundo post-COVID, marcado por el trauma colectivo, el nacionalismo rampante y el ruido de las redes sociales. Como señala Clash Magazine, The Demise Of Planet X es una respuesta visceral a un presente distorsionado, pero también una búsqueda de armonía personal. La gira de presentación recorrerá Reino Unido e Irlanda en febrero y marzo de 2026, con parte de los ingresos destinados a la ONG War Child.

De la rabia obrera al arte del spoken word: la trayectoria de Sleaford Mods

Desde su formación en Nottingham en 2007, Sleaford Mods han sido una anomalía en el panorama musical británico. Su propuesta minimalista —bases electrónicas crudas de Andrew Fearn y spoken word furioso de Jason Williamson— se consolidó con discos como Austerity Dogs (2013), Divide and Exit (2014) y Key Markets (2015), donde retrataban con sarcasmo y rabia la precariedad laboral, el clasismo y el desencanto político. Su estilo, a medio camino entre el punk y el hip hop, les convirtió en referentes del descontento post-austeridad, con una estética deliberadamente anticomercial.

En 2017 lanzaron English Tapas, su debut con Rough Trade, que amplió su audiencia sin perder mordacidad. Le siguieron Eton Alive (2019), Spare Ribs (2021) y UK Grim (2023), este último con un sonido más colorido y colaboraciones como Florence Shaw de Dry Cleaning. A lo largo de su carrera, han mantenido una actitud crítica hacia la industria musical, enfrentándose públicamente a figuras como Noel Gallagher o IDLES, aunque Williamson ha reconocido en entrevistas recientes que muchas de esas confrontaciones respondían a inseguridades personales.

Con The Demise Of Planet X, el dúo parece cerrar un ciclo: siguen siendo mordaces, pero ahora también vulnerables. Su evolución no implica renuncia, sino madurez. En un mundo cada vez más ruidoso, Sleaford Mods siguen siendo una voz incómoda, pero necesaria.

