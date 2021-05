Sleater-Kinney anuncian nuevo disco, ‘Path of Wellness’

La formación estadounidense Sleater-Kinney ha anunciado la publicación de su décimo álbum de estudio, Path of Wellness. El trabajo es la continuación de The Center Won’t Hold (2019) y es el primero sin la integrante Janet Weiss. Weiss, batería de la banda desde 1996, dejó el grupo a mediados de 2019 por discordancias en el estilo que estaba tomando la banda.

Este nuevo trabajo estará disponible en tiendas el 11 de junio bajo el sello Mom+Pop. Path of Wellness es el primer álbum autoproducido de la banda. El disco fue producido durante la cuarentena de 2020 y en él colaboran músicos locales de Portland que Sleater-Kinney necesitaban. De momento, la formación ha adelantado un sencillo, Worry With You, acompañado de un vídeo dirigido por Alberta Poon.

El listado de canciones para el Path of Wellness de Sleater-Kinney es el siguiente: