Slim Dunlap, guitarrista de The Replacements, fallece a los 73 Años

Bob ‘Slim’ Dunlap, el icónico guitarrista de The Replacements, falleció a los 73 años en su hogar en Minneapolis el pasado miércoles. Dunlap, quien había sufrido un derrame cerebral en 2012, dejó un legado imborrable en la música rock.

Dunlap se unió a The Replacements en 1987, justo después de la grabación del álbum Pleased To Meet Me. Su llegada marcó una nueva era para la banda, contribuyendo significativamente en los álbumes Don’t Tell A Soul (1989) y All Shook Down (1990). La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia, quienes compartieron que Dunlap murió rodeado de sus seres queridos mientras escuchaba su propio álbum en vivo Live at the Turf Club (Thank You Dancers!), una despedida poética para un músico tan querido.

La carrera de Dunlap comenzó en los años 70, tocando en varias bandas de Twin Cities, Minnesota, antes de ser reclutado por Paul Westerberg para reemplazar al guitarrista original de The Replacements, Bob Stinson. A lo largo de su tiempo con la banda, Dunlap se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros y fans por igual. Tras la disolución de The Replacements en 1991, Dunlap lanzó dos álbumes en solitario, The Old New Me (1993) y Times Like This (1996), consolidando su reputación como un talentoso músico y compositor.

The Replacements se formó en 1979 y rápidamente se convirtió en una de las bandas más influyentes del rock alternativo con su mezcla única de punk, rock y melodías pop. A lo largo de su carrera, lanzaron siete álbumes de estudio, incluyendo clásicos como Let It Be (1984) y Tim (1985). Aunque la banda se disolvió en 1991, su legado perdura y sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos.

