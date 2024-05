Slipknot estrena era con Eloy Casagrande y anuncia nuevo sencillo «Long May You Die»

La icónica banda de metal Slipknot ha marcado el comienzo de una nueva era con la incorporación de Eloy Casagrande, exbaterista de Sepultura, y la revelación de su primer sencillo con él, Long May You Die.

La noticia fue compartida a través de Instagram, donde Slipknot confirmó las especulaciones de los fans sobre el nuevo material. La banda expresó: “Los fans de Slipknot están hablando entre ellos sobre Long May You Die como una nueva canción escrita durante las recientes sesiones de grabación. Tienen razón. Absolutamente razón”.

Aunque los detalles del lanzamiento son aún limitados, se sabe que Long May You Die será la primera muestra de lo que Casagrande aportará al sonido característico de Slipknot. El baterista ha hablado sobre la “decisión complicada” de dejar a Sepultura para unirse a la banda de Iowa, y los fans ya habían especulado sobre su incorporación mucho antes del anuncio oficial.

El último álbum de Slipknot, The End, So Far, se lanzó en agosto de 2022 y fue el último LP completo antes de la salida del tecladista Craig Jones y del propio Jay Weinberg. Ahora, con Casagrande en la formación, la banda se prepara para su gira de aniversario de 25 años, Here Comes The Pain, junto a Knocked Loose y otros invitados.