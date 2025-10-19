Slipknot quiere recuperar su dominio oficial tras 24 años de batalla silenciosa

Después de más de dos décadas sin poder usar el dominio slipknot.com, la banda estadounidense Slipknot ha decidido tomar cartas legales en el asunto. Según informa , el grupo ha presentado una demanda federal contra un individuo anónimo que ha controlado el dominio desde 2001, presuntamente para lucrarse vendiendo merchandising falso y redirigiendo a los fans a enlaces patrocinados. La denuncia, amparada bajo la Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act de 1999, busca recuperar el dominio y obtener una compensación económica por los daños causados.

Durante todo este tiempo, Slipknot ha operado su tienda oficial desde slipknot1.com, pero el uso fraudulento de slipknot.com ha generado confusión entre los seguidores, que podrían haber comprado productos creyendo que eran oficiales. El abogado del grupo, Craig Reilly, argumenta que el dominio fue registrado con la intención de aprovecharse de la reputación de la banda y engañar a los visitantes. Billboard añade que el propietario del dominio tiene una dirección postal en las Islas Caimán, lo que complica aún más el proceso legal.

Este movimiento legal coincide con un momento de actividad intensa para Slipknot. En septiembre lanzaron una edición 25 aniversario de su debut homónimo Slipknot, con demos inéditos y material visual nunca antes visto. Además, están trabajando en nueva música con su reciente batería Eloy Casagrande, quien confirmó que ya están “cocinando” nuevos temas. Aunque aún no hay fecha oficial, se espera que el grupo publique pronto Long May You Die, grabado tras la incorporación de Casagrande. También se ha revelado que el guitarrista Jim Root ha completado seis arreglos para un próximo álbum, lo que refuerza la idea de que Slipknot está lejos de retirarse.

Por si fuera poco, el grupo está negociando la venta de su catálogo musical por 120 millones de dólares a HarbourView Equity Partners, lo que incluiría derechos de publicación y grabaciones maestras. Y como guiño a su historia, la casa de Iowa que destruyeron en el videoclip de Duality será subastada próximamente.

De Iowa al mundo: el legado abrasivo de Slipknot

Desde su formación en Des Moines, Iowa, en 1995, Slipknot ha sido sinónimo de caos sonoro, máscaras inquietantes y una energía escénica brutal. Su álbum debut Slipknot (1999), producido por Ross Robinson, marcó un antes y un después en el nu metal, con temas como Wait and Bleed y Spit It Out que canalizaban furia adolescente con precisión quirúrgica. El disco fue certificado doble platino y catapultó al grupo a la fama internacional. Le siguió Iowa (2001), aún más oscuro y agresivo, considerado por muchos como su obra más extrema. A lo largo de los años, han sabido evolucionar sin perder su esencia, como demuestran Vol. 3: (The Subliminal Verses) (2004), donde incorporaron melodías más complejas, y We Are Not Your Kind (2019), que debutó en el número uno del Billboard 200.

La banda ha sufrido múltiples cambios de formación, incluyendo la trágica muerte del bajista Paul Gray en 2010 y la salida del baterista Joey Jordison. Sin embargo, han mantenido su núcleo creativo con figuras como Shawn “Clown” Crahan, Corey Taylor y Jim Root. Su último álbum hasta la fecha, The End, So Far (2022), marcó el final de su contrato con Roadrunner Records y mostró una faceta más introspectiva. Además, los fans siguen esperando el lanzamiento de Look Outside Your Window, un proyecto paralelo grabado durante las sesiones de All Hope Is Gone (2008), que Crahan ha descrito como “más artístico y melódico”.

Con más de 25 millones de discos vendidos, múltiples nominaciones a los Grammy y una base de fans devota, Slipknot ha trascendido el metal para convertirse en un fenómeno cultural. Su estética, su brutalidad sonora y su compromiso con la autenticidad los han convertido en una de las bandas más influyentes del siglo XXI. Y si algo demuestra esta batalla por su dominio digital, es que su legado sigue siendo tan relevante como incendiario.

