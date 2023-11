Slipknot se despide de su baterista Jay Weinberg tras diez años de colaboración

La banda de metal Slipknot ha anunciado que ha roto su relación con el baterista Jay Weinberg, que llevaba diez años tocando con ellos. La noticia ha sorprendido a los fans, que se preguntan quién ocupará su lugar en el futuro.

Jay Weinberg se incorporó a Slipknot en 2014, sustituyendo al legendario Joey Jordison, que había abandonado el grupo el año anterior. Jordison falleció en 2021 a los 46 años, dejando un gran vacío en el mundo del metal. Weinberg es el hijo de Max Weinberg, el famoso baterista de la E Street Band de Bruce Springsteen, y demostró su talento y su pasión en los tres últimos álbumes de Slipknot: .5: The Gray Chapter, We Are Not Your Kind y The End, So Far.

En un comunicado oficial en las redes sociales, Slipknot ha agradecido a Weinberg su dedicación y su entrega, y ha afirmado que la decisión de separarse de él ha sido «creativa» y que el grupo está «decidido a evolucionar». No se han dado más detalles sobre las razones de la ruptura, ni sobre el posible sustituto de Weinberg.

Esta es la segunda vez en cinco meses que Slipknot pierde a un miembro, después de que el teclista Craig Jones dejara el grupo en junio. Anteriormente, la banda también había sufrido otros cambios de personal, como el de Michael Pfaff por Chris Fehn en 2019, o el de Alessandro Venturella por Paul Gray en 2010.

Slipknot lanzó su último álbum, The End, So Far, en 2022, y en junio de este año, la banda sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo EP, Adderall, que contiene cuatro canciones inéditas.

Los fans de Slipknot esperan con ansia conocer al nuevo baterista que se unirá a la banda, y saber cuáles serán los próximos pasos de Jay Weinberg en su carrera musical. Estaremos muy atentos a próximas novedades.