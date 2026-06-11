Slow Pulp anuncian Melodie, su tercer álbum de estudio, previsto para el 18 de septiembre a través de ANTI-. Junto al anuncio llega el primer single, «Better Man», con un videoclip dirigido por Ben Turok. Es, de lejos, el lanzamiento más ambicioso de la banda de Chicago: once canciones, un productor externo por primera vez en su historia, y un disco que, según sus propias palabras, busca el equilibrio entre lo que eran y lo que quieren ser.

Ceder el control: Elliot Kozel entra en la ecuación

Hasta ahora, Henry Stoehr había producido todos los discos de Slow Pulp, incluido Yard (2023), grabado en el estudio doméstico del padre de la cantante Emily Massey. Para Melodie, la banda decide romper esa dinámica y trabajar por primera vez con un productor externo: Elliot Kozel, conocido por sus colaboraciones con Rosalía, Yves Tumor, Björk, SZA y Eartheater. No es un nombre menor ni una elección casual.

La cesión no fue inmediata. Stoehr ha reconocido que compartir las riendas del estudio requirió un proceso de adaptación, pero que en última instancia amplió el horizonte sonoro del disco. La paradoja es que «Better Man», el single que abre Melodie, trata exactamente sobre eso: sobre aprender a soltar el control. «Esta canción trata de soltarme pero también de tomar las riendas de mí mismo de una nueva manera», explica Stoehr, «de aceptarme tal como soy y esperar que eso sea aceptado por los demás». Hay algo coherente, casi demasiado coherente, en que el disco donde Slow Pulp ceden por primera vez el control del estudio empiece con una canción sobre exactamente eso.

El videoclip de Ben Turok captura bien el tono: estrobos, bengalas y Massey con una presencia escénica imponente. Es el single más grande que han hecho, en todos los sentidos.

Tracklist de “Melodie”

«Yellow And Green» «These Days» «Better Man» «Melodie» «Red Car» «Not For Nothing» «Entertainer» «Like Me» «Spill» «Up To You» «Slip Away»

De Wisconsin a los escenarios grandes

Slow Pulp surgieron en Wisconsin a mediados de la década pasada antes de trasladarse a Chicago, donde desarrollaron el sonido que los define: indie rock de texturas densas, melodías que se quedan pegadas sin esfuerzo aparente y letras que trabajan la emoción sin caer en lo obvio. Su debut, Moveys (2020), los situó en el mapa de un circuito alternativo norteamericano que llevaba años esperando una banda que sonara así. Yard (2023), producido íntegramente por Stoehr, fue el salto cualitativo: disco del año en varias listas, debut televisivo en el programa Saturday Sessions de la CBS y confirmación de que el cuarteto (Massey, Stoehr, el bajista Alex Leeds y el batería Teddy Mathews) tenía mucho más recorrido del que sugerían sus comienzos.

Tres años después, Melodie no llega como continuación lógica sino como una decisión deliberada de cambiar las reglas del juego desde dentro. Traer a Kozel al proceso no es solo una nota de prensa: es la primera vez que la banda confía en alguien más para dar forma a su sonido. Lo que eso significa en términos musicales lo iremos descubriendo hasta septiembre, pero «Better Man» ya apunta a una Slow Pulp más segura de sí misma, dispuesta a sonar grande sin complejos.

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