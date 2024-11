Sludge Mother publica dos sencillos metal grunge de lujo

«¿No quieres escuchar cuando hablo? El cuerpo no es un templo, es un organismo con techo de cristal y serpientes en la alfombra (…) Mi ruido es rabia. Tu placer, naturaleza (…) Solo necesito ser un rey» CAMI PETYN

Se llaman Sludge Mother, que puede traducirse como La Madre del Lodo. Son nuevos, recién horneados pero están arrasando en los ambientes metaleros y grunge. Su sonido es potente, rasgado, desollador, con riffs descarados bajo una salvaje voz felina. Darán que hablar, si saben empujar este brío feroz hacia arriba.

Apenas existe información sobre ellos, solo que practican un potente banda de metal grunge y son norteamericanos. La banda está liderada por la vocalista Cami Petyn, también conocida como Sludge Mother y la acompañan Matthew Bielawski (guitarra) y Graham Stanush (bajo) y la batería cuyo nombre aun desconozco. De momento, han publicado dos singles, When The Earth Swallows Us (Cuando la Tierra Nos Traga) y No Temple (Sin Templo).

Cami desata un chorro de voz que recuerda a Taylor Momsen de Pretty Reckless, pero su estilo abraza también bandas próximas como Turning Jane, Acid Jerry, Jane N’ The Jungle, The Colour Blind Monks, The Rat Utopia Experiment, Bitter Kisses, BEX, Chaser, Mandragora UK, The Anti Groupies, etc.

Os dejo con estos dos sencillos de esta nueva máquina explosiva a la espera de su álbum debut…