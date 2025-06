Sly and the Family Stone desentierra un histórico álbum en vivo de 1967: «The First Family: Live at Winchester Cathedral»

Sly and the Family Stone lanzará The First Family: Live at Winchester Cathedral 1967, su grabación en vivo más antigua, el 18 de julio de 2025 a través de High Moon Records. Grabado el 26 de marzo de 1967 en Redwood City, California, este álbum presenta a la banda en su etapa inicial como banda residente, antes de su contrato con Epic Records. Incluye versiones de clásicos del soul y un tema original, acompañado de un libreto de 52 páginas con entrevistas y fotos inéditas. Como adelanto, se ha compartido el medley I Gotta Go Now (Up on the Floor)/Funky Broadway, mientras los fans esperan posibles eventos conmemorativos.

Un tesoro rescatado del pasado

The First Family: Live at Winchester Cathedral 1967 nos muestra a Sly and the Family Stone en su etapa formativa, cuando eran la banda residente del club Winchester Cathedral en Redwood City, entre diciembre de 1966 y abril de 1967. Grabado por su primer mánager, Rich Romanello, el 26 de marzo de 1967, el concierto muestra una mezcla de versiones de artistas como Joe Tex, Ben E. King y Otis Redding, junto con el tema original I Ain’t Got Nobody (For Real), que luego aparecería en Dance to the Music (1968). Las cintas, olvidadas durante 35 años, fueron redescubiertas en 2002 por los archivistas Edwin y Arno Konings y restauradas por el co-productor Alec Palao. Según las notas del libreto, “Sly está completamente en control, con arreglos únicos y una formación impecable que señala el camino hacia su influencia perdurable”. El álbum, que incluye una versión exclusiva de Try a Little Tenderness en la edición en CD, refleja el sonido crudo y enérgico que definió el ascenso de la banda.

I Gotta Go Now: Un adelanto lleno de funk

El medley I Gotta Go Now (Up on the Floor)/Funky Broadway, compartido como adelanto, muestra la energía juguetona de Sly and the Family Stone en 1967. Con líneas ascendentes de órgano y trompetas, un ritmo funk y un cierre con un “baahye” que provoca risas y aplausos del público, el tema captura la esencia de la banda en sus inicios, destacando por su espontaneidad y el carisma de Sly Stone. Sin duda alguna, este medley es un testimonio de la capacidad de la banda para fusionar rock, soul y funk, sentando las bases de su sonido revolucionario.

Un legado que trasciende el tiempo

El lanzamiento de The First Family llega tras el éxito del documental de Questlove, Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius), estrenado en Hulu en febrero de 2025 y que incluye entrevistas con Jerry Martini, Larry Graham, Greg Errico y figuras como André 3000 y Chaka Khan, explorando el impacto cultural de la banda. Sly Stone, ahora de 82 años, no participó en el documental debido a su estado de salud, pero sus hijos Novena Carmel, Sylvette Robinson y Sylvester Stewart Jr. compartieron anécdotas personales. El álbum también destaca por su libreto, que incluye entrevistas con los miembros originales y fotos inéditas, ofreciendo una mirada íntima a una banda que rompió barreras raciales y de género. The First Family es una cápsula del tiempo que celebra el genio de Sly Stone y su influencia en el funk y el soul.

Tracklist de Sly and the Family Stone – The First Family: Live at Winchester Cathedral 1967

I Ain’t Got Nobody (For Real) Skate Now Show Me What Is Soul? I Can’t Turn You Loose Try a Little Tenderness Baby I Need Your Lovin’ Pucker Up Buttercup Saint James Infirmary I Gotta Go Now (Up on the Floor) / Funky Broadway

Pioneros del funk y la integración

Sly and the Family Stone, formado en San Francisco en 1966 por Sylvester “Sly” Stone, revolucionó la música con su mezcla de funk, soul, rock y psicodelia. Su formación multirracial y multigénero, con miembros como Freddie Stone, Rose Stone, Cynthia Robinson, Jerry Martini, Larry Graham y Greg Errico, desafió las normas de la época. Su discografía incluye clásicos como A Whole New Thing (1967), Dance to the Music (1968), Stand! (1969) y There’s a Riot Goin’ On (1971), que marcó un punto de inflexión con su uso pionero de una caja de ritmos. Canciones como Everyday People y Family Affair se convirtieron en himnos de unidad y cambio social.

A pesar de su éxito, la banda enfrentó desafíos, incluyendo la adicción de Sly Stone y tensiones internas, que llevaron a su declive en los años 70. Su actuación en Woodstock (1969) y el álbum Stand! los consolidaron como íconos, pero los problemas personales de Sly limitaron su producción posterior. Su legado, sin embargo, sigue vivo, influyendo a artistas como Nile Rodgers y George Clinton, y su música continúa siendo un símbolo de innovación y resistencia.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.