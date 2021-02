Smith & Burrows, el grupo formado por Tom Smith, líder de la banda británica Editors y el ex batería de Razorlight, Andy Burrows, lanzaron ayer su nuevo single I Want You Back In My Life, incluido en el que será su segundo álbum de estudio Only Smith And Burrows Is Good Enough, que verá la luz el próximo 19 de febrero a través del sello PIAS.

En este sentido, Smith explicó que recibió la canción de su compañero mientras estaba girando con su banda y afirmó que “el trabajo más importante ya lo había hecho Andy con su melodía. Era una canción bastante completa a lo que yo solo le agregué algunos toques. Sonaba como una mezcla entre los Bee Gees y los Backstreet Boys, aunque un poco fría. Yo solo le añadí unos coros”.

Por su parte, Barrows indicó que “yo estaba estancado emocionalmente al escribir el tema, y Tom se las arregló para mejorar la canción con unos coros cuando yo pensaba que ya estaba completa”. Puedes escuchar la canción a continuación:

SMITH & BURROWS – I WANT YOU BACK IN MY LIFE

I Want You Back In My Life es el cuarto adelanto de Smith & Burrows tras los lanzamientos de Parliament Hil I, Old TV Shows y All The Best Moves.