Snail Mail se eleva —literalmente— con su nuevo vídeo para “My Maker”

Con Snail Mail, Lindsey Jordan siempre ha sabido jugar con la vulnerabilidad, pero esta vez ha decidido llevarla a las alturas. La artista estadounidense presenta “My Maker”, un nuevo adelanto de su próximo álbum Ricochet, y lo hace con un videoclip grabado en una sola toma… desde un globo aerostático. Sí, has leído bien. Una de esas ideas que parecen imposibles hasta que alguien con suficiente convicción decide que no lo son.

Jordan explica que el verso “Above us, it’s just sky” fue el detonante para imaginar esta puesta en escena aérea. Según cuenta, «Hicieron falta seis viajes cancelados para que eso pasara, pero finalmente lo conseguimos» y añade que quería que el vídeo reflejara tanto la mortalidad como esa sensación de libertad que aparece cuando aceptas que no puedes controlarlo todo.

El clip está codirigido por la propia Lindsey Jordan junto a Elsie Richter, mientras que la producción del tema corre a cargo de Aron Kobayashi Ritch de Momma. “My Maker” llega tras “Dead End”, el primer single con el que anunció Ricochet el pasado enero. Y por si fuera poco, esta primavera arrancará una gira internacional en la que contará con teloneros como Sharp Pins, Avalon Emerson & The Charm o Swirlies.

Con Valentine aún resonando desde 2021, este regreso confirma que Snail Mail sigue siendo una de las voces más personales del indie rock actual, capaz de convertir una simple línea en un viaje por las nubes —literal y emocionalmente.

