Snow Patrol han lanzado hoy, 1 de julio, «These Alarms», su primera colaboración con Kylie Minogue. La canción, un himno agridulce construido sobre sintetizadores pulsantes y una melodía vocal casi hipnótica, es el resultado de una historia poco habitual: nació hace dos años, se grabó, se descartó y solo ahora ha visto la luz con la voz de la reina del pop australiano entrelazada con la de Gary Lightbody.

Una demo llamada «Kylie» que llevaba dos años esperando

El origen de «These Alarms» se remonta a la grabación de The Forest Is The Path (2024), el octavo álbum de estudio de la banda norirlandesa y su primer número uno en el Reino Unido tras seis años sin publicar disco. Lightbody escribió el tema pensando específicamente en Kylie Minogue, y durante todo el proceso de grabación el archivo de trabajo se llamó, sencillamente, «KYLIE». Sin embargo, al terminar la canción, la banda sintió que le faltaba algo: la propia voz de la artista.

En lugar de forzarla en el disco (del que ya conocimos adelantos como «All»), Snow Patrol decidieron guardarla en un cajón hasta poder grabarla con ella. Fue el bajista Nathan Connolly quien propuso enviársela directamente para pedirle su colaboración.

Las razones de una espera que mereció la pena

Kylie Minogue ha reconocido que la propuesta le llegó por sorpresa. «La historia detrás de esta canción era irresistible», ha explicado la artista. «Que existiera una maqueta llamada «Kylie» que llevaba viviendo en los archivos de Snow Patrol fue una sorpresa total y, obviamente, sentí curiosidad por escucharla». Sobre el propio Lightbody, ha añadido: «Gary es un compositor brillante, así que ser invitada al universo de la banda es todo un honor».

Por su parte, el líder de Snow Patrol ha confirmado que fue precisamente la ausencia de la voz de Kylie lo que frenó el lanzamiento original: «Desde el minuto en que grabó sus voces supimos que, para honrar como merecía a Kylie y a la canción, necesitaba tener vida propia y no quedar enterrada en un disco, sino habitar su propio universo».

Un lanzamiento con vinilo limitado y gira de por medio

«These Alarms» está disponible desde hoy en todas las plataformas de streaming, y llegará también en formato físico: un vinilo de 7″ en edición limitada que se podrá reservar desde hoy y que se enviará el 21 de agosto.

El estreno llega en un momento especialmente intenso para Snow Patrol, que este verano celebran el 20º aniversario de Eyes Open —el álbum más vendido en el Reino Unido en 2006— con una reedición ampliada prevista para el 24 de julio. Además, la banda actuará este viernes 3 de julio en Crystal Palace Park (Londres), con teloneros de la talla de The Amazons, Amy Macdonald y Editors, antes de continuar su gira por Ludlow Castle (16 de julio), Edinburgh Castle (18 de julio) y el festival Splendour de Nottingham (19 de julio).

De «Chasing Cars» a un dueto con la reina del pop

Pocas bandas han recorrido un camino tan largo como Snow Patrol, cuyo mayor éxito, «Chasing Cars», sigue siendo dos décadas después uno de los himnos indefinidos del indie británico. Que el grupo se anime ahora a coquetear con el universo pop de Kylie Minogue —quien en los últimos años ha sumado colaboraciones con nombres tan dispares como Sia o Dua Lipa dentro de su imaginario— confirma que ambas carreras, aparentemente alejadas, comparten más terreno común del que parece a simple vista.

▶ «These Alarms» — Snow Patrol & Kylie Minogue | 1 de julio de 2026 | Polydor Records

¿Qué os parece este inesperado cruce entre el indie de Snow Patrol y el pop de Kylie Minogue? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

Síguenos también en nuestras redes:

🐦 Twitter/X | 🦋 Bluesky | ✈️ Telegram | 💬 Canal de WhatsApp | 📘 Facebook