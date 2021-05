Lo nuevo de Sparks, la banda Californiana de los hermanos Ron y Russell Mael, se llama So May We Start, y forma parte de la banda sonora de su próxima película Annette.

Dirigida por Leos Carax y coescrita por los hermanos Sparks, Annette será la encargada de abrir la LXXIV edición del Festival de Cannes que tendrá lugar el 6 de agosto. El día 20 del mismo mes llegará a la plataforma de contenido digital Amazon Prime.

“En un principio, concebimos Annette como otro álbum de Sparks. Esta vez sería una historia narrativa que consistiría en tres personajes, lo suficientemente pequeña para poder representar esta ópera en directo en nuestro tour. Después de conocer a Leos en Cannes, sentimos una afinidad verdadera, así que pensamos que podríamos mandarle Annette, no esperábamos nada más que mostrarle lo que estábamos haciendo. A él le gustó realmente el álbum y dijo que le gustaría que Annette fuera su próximo proyecto”

El tema So May We Star cuenta con la colaboración especial de los tres actores y protagonistas de la película: Adam Driver (Kylo Ren en la nueva saga de Star Wars), Marion Cotillard (Talia Al Ghul en la tercera parte de la trilogía de Batman de Christopher Nolan) y Simon Helberg (Howard Wolowitz en la aclamada serie The Big Bang Theory).

Y no sólo esta es la única gran noticia que nos viene de la mano de Sparks, ya que el 18 de junio se estrenará un documental en honor a su carrera, dirigido por Edgar Wright, titulado The Sparks Brothers. Puedes ver el trailer aquí.