Soccer Mommy desvela la intimidad de «She Is» y anuncia el EP «Evergreen Stripped»

Soccer Mommy, el proyecto musical de la aclamada cantautora de Nashville Sophie Allison, ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de She Is, un nuevo single acústico que marca el preludio de su próximo EP, Evergreen Stripped, programado para el 6 de junio de 2025 a través de Loma Vista Recordings. La nueva canción ofrece una mirada cruda y vulnerable al universo emocional de Allison, consolidando su habilidad para transformar el dolor y la nostalgia en canciones profundamente conmovedoras.

She Is es una joya minimalista que no formó parte del corte final de su reciente álbum Evergreen, lanzado en octubre de 2024, pero que Allison siempre consideró “realmente especial”. En esta versión acústica, acompañada únicamente por su guitarra, la canción captura la esencia de sus primeros años actuando en solitario, con una interpretación que resalta la honestidad de sus letras. “Esta canción no llegó a Evergreen, pero siempre fue muy especial para mí. Creo que esta versión le hace justicia mientras se mantiene cercana a la demo original”, explicó Allison en un comunicado.

El EP Evergreen Stripped reimagina seis canciones de Evergreen en un formato acústico, diseñado para destacar el peso lírico y emocional de las composiciones de Allison. Este proyecto es un homenaje a sus raíces como intérprete solista, ofreciendo versiones despojadas que contrastan con la producción más cinematográfica y exuberante del álbum original. El anuncio del EP llega tras el lanzamiento de una versión acústica de Driver, otro destacado de Evergreen, que Allison interpretó en Jimmy Kimmel Live! a principios de 2025, generando expectación por este nuevo capítulo.

She Is y el próximo Evergreen Stripped consolidan a Soccer Mommy como una de las voces más auténticas del indie contemporáneo, capaz de canalizar el duelo y la introspección en música que resuena universalmente. Mientras Allison continúa su gira (que pasará por Primavera Sound), este lanzamiento invita a los oyentes a redescubrir su trabajo en su forma más pura y emocional.

Soccer Mommy: la evolución de Sophie Allison en el indie rock

Soccer Mommy, el alias artístico de Sophie Allison, ha emergido como una de las figuras más destacadas del indie rock, conocida por su habilidad para entrelazar vulnerabilidad emocional con melodías evocadoras. Nacida en Nashville, Allison comenzó a escribir canciones en su adolescencia, compartiendo demos en Bandcamp que captaron la atención de la escena indie. Su debut oficial, For Young Hearts (2016), lanzado bajo Orchid Tapes, marcó el inicio de su carrera, seguido por su primer álbum de estudio, Clean (2018), con Fat Possum Records. Este disco, con temas como Your Dog y Scorpio Rising, la consolidó como una voz generacional, ganando elogios por su introspección y su fusión de indie pop y lo-fi.

En 2020, Color Theory exploró temas de trauma y salud mental con una producción más pulida, incluyendo sencillos como Circle the Drain y Crawling in My Skin. Su tercer álbum, Sometimes, Forever (2022), producido por Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never), abrazó un sonido más experimental, con tracks como Shotgun y Bones. En octubre de 2024, Evergreen, su cuarto trabajo, marcó un regreso a sus raíces acústicas, inspirado por el duelo tras pérdidas personales. Canciones como M, Driver y Lost recibieron aclamación crítica, con Pitchfork describiendo el álbum como “un testimonio de su capacidad para transformar el dolor en belleza”. El próximo EP Evergreen Stripped (junio de 2025) reimagina este material en un formato acústico, destacando la crudeza de su narrativa.

La discografía de Allison incluye también Soccer Mommy & Friends Singles Series (2020), con versiones y colaboraciones, y Karaoke Night (2023), un EP de covers que incluye reinterpretaciones de canciones de Taylor Swift y R.E.M.. Su evolución musical refleja una madurez artística que equilibra lo íntimo con lo universal. Actualmente en gira por Reino Unido y Europa, con fechas confirmadas en Norteamérica para otoño de 2025, Soccer Mommy sigue cautivando con su autenticidad y su capacidad para conectar con los oyentes.

