Soft Cell han anunciado Danceteria, su séptimo álbum de estudio y, según confirma Marc Almond, el último. El disco llegará el 25 de septiembre acompañado de un videoclip del tema titular, ya disponible. Es el primer lanzamiento del dúo desde la muerte de Dave Ball el año pasado a los 66 años, y lo que le convierte en algo más que un disco de synth-pop: es el cierre definitivo de una historia que empezó hace cuatro décadas.

Almond lo explica sin ambigüedad en el comunicado oficial: «No puede haber más grabaciones de Soft Cell sin Dave, no sería posible. La triste realidad es que Dave Ball era la mitad de Soft Cell.» El disco está disponible para reserva.

Una carta desde el Nueva York de los ochenta

Danceteria toma su nombre del mítico club nocturno neoyorquino donde la cultura de la pista de baile, el hip-hop y el downtown se cruzaban en los primeros ochenta. No es una elección arbitraria: Soft Cell grabaron sus tres primeros álbumes en Nueva York, y esa ciudad moldeó su sonido de una manera que la escena británica no habría podido. El single titular recupera esa energía con pulso de synth-pop bailable, más luminoso que oscuro, como si el disco quisiera celebrar antes que llorar.

Que el álbum naciera en parte de las alucinaciones con morfina que Ball experimentó durante su tratamiento hospitalario en los últimos meses de su vida añade una capa más: Danceteria no es solo nostalgia, sino el lugar al que uno vuelve cuando necesita encontrar algo esencial. En este caso, la razón por la que dos chicos de Leeds terminaron definiendo una era.

‘Danceteria’: tracklist completo

«Elusive» «Danceteria» «The Space Inside» «Times Square» «Two Of A Kind» «The Rainbow Room» «In Heaven (When I Dance With You)» «Decadence Is Hard Work» «Crackland» «What Is Your Morality» «Losing Yourself» «After Hours» «Wave To America» «Out Come The Freaks»

Del escándalo a la leyenda sin pedir permiso

Soft Cell irrumpieron en 1981 con Non-Stop Erotic Cabaret, un debut que combinaba el minimalismo de los sintetizadores con letras sobre sexo, drogas y vida nocturna que horrorizaban a la prensa familiar y fascinaban a todo el mundo. «Tainted Love» (versión del original de Gloria Jones de 1964) se convirtió en uno de los singles más reconocibles de la historia del pop. Los álbumes The Art of Falling Apart (1983) y This Last Night in Sodom (1984) siguieron expandiendo ese universo antes de que el dúo se disolviera por primera vez. Marc Almond continuó en solitario con una carrera prolífica; Dave Ball fundó The Grid y siguió trabajando en producción y composición.

Su regreso en 2022 con Happiness Not Included demostró que el tiempo no había domesticado su instinto para lo perturbador y lo bailable al mismo tiempo. Danceteria llega ahora como epílogo necesario: el disco que cierra el círculo en la ciudad donde todo empezó a cobrar sentido.

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