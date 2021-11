Soleá Morente estrena canciones y cortometraje para presentar su nuevo disco

Artista

Soleá Morente

¿Por qué es noticia?

La artista ha estrenado Ayer, un nuevo single avance de su álbum Aurora Y Enrique, que saldrá a la venta el próximo 26 de noviembre a través de Elefante Records.

Sobre el disco

Ya se acaba la cuenta atrás, porque ya llega Aurora Y Enrique. Un disco, que, con sólo su título, ya estará haciendo temblar a todos los seguidores de Soleá.

Y es que, como nos recuerdan desde su sello, es difícil reinventarse cada vez. Conforme pasa el tiempo, resulta cada vez más complicado satisfacer las expectativas creadas. Por eso, llega un momento en que una artista, una de esas que se escribe con mayúsculas, debe hacer su camino. Porque Soleá Morente ha firmado un disco inmenso. Si ya tenía fama camaleónica, ha dado un giro hacia donde nadie pensaba que iba a ir. Hacia un terreno movedizo, peligroso para una cantante de su casta y salero. Y lo ha hecho para hablar de lo que lleva más dentro, lo que todos queríamos saber: cómo es crecer en una casa con Aurora Carbonell y Enrique Morente. Y después de la fuerza de un disco tan aplastante como Lo Que Te Falta, Soleá hace un disco íntimo, con referencias al shoegazing y al dreampop, con ecos de Mazzy Star y Beach House, y para rematar, por primera vez, firma ella misma todas y cada una de las letras de las canciones y su música. Es su disco.

Sobre la canción y el vídeo

Este último avance no es una canción, sino dos. Y no es un videoclip. Al menos no al uso. Jonás Trueba, el reputado director español que se encuentra en plena cresta de la ola con su reciente Quién Lo Impide (y cuya filosofía algo tiene que ver con este documento; y que ya sacó a Soleá en su película La Virgen De Agosto), se fue a casa de Aurora Carbonell a registrar el momento en que Soleá le cuenta a su madre cuál va a ser el nombre del disco, y le enseña las dos primeras canciones ya terminadas del todo: una que lleva su nombre, Aurora, y la segunda, con la que va enlazada, Ayer.

Sobre el videoclip, el propio Jonás describe su experiencia con estas palabras: “Soleá me propuso hacer algo con “Ayer”, una canción que adoré desde el primer momento; pero al escuchar “Aurora”, la canción que la precede en el disco, entendí que había una conexión tan fuerte entre ellas, en cómo se funden la una en la otra, que no iba a ser yo quien las separase. Son dos canciones de amor, entre Aurora y Enrique, entre Enrique y Soleá, y, finalmente, entre Soleá y Aurora… Canciones sobre la transmisión del amor y sobre la transmisión de la música y el cante. Por eso quería que se escucharan de forma tranquila, sin imágenes ilustrativas. No se trataba de interpretar o recrear las canciones sino de profundizar en su escucha, y hacerlo con ellas, las dos protagonistas, a través de sus cuerpos, de sus miradas y sus gestos, con el pudor y el vértigo de escucharse a una misma, con las contradicciones internas cuando hemos parido una nueva criatura y la miramos a los ojos; cuando buscamos la aprobación de los seres queridos y en la incertidumbre ante lo que vayan a decirnos… Poner todas estas cosas en juego, frente a una cámara de cine, no era nada fácil para ellas. Les estoy muy agradecido por dejarme entrar en su casa, por regalarme un rato de verdadera emoción y dejarme capturarla. Gracias también a Enrique Morente, que estuvo presente en todo momento, velando por ellas y por los que seguimos aquí, buscando nuestro camino”.

Soleá Morente – Ayer

Sobre Soleá Morente

Esta aventurera cantante se estrenó en 2012 junto a Los Evangelistas interpretando una sobrecogedora fusión de flamenco y rock alternativo. Con ese impresionante debut ya dejó claro su deseo de romper las barreras entre géneros, siguiendo la estela de su padre, el visionario cantaor Enrique Morente. Así, en sus discos en solitario, los martinetes y las bulerías se confunden con piezas postrock e imaginativo pop electrónico. Esta lista recopila sus canciones más fascinantes, donde las raíces folclóricas conviven con la búsqueda de nuevos caminos sonoros.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

