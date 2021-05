Soleá Morente estrena su próximo disco con el single “Iba A Decírtelo”

Con la miel aún en los labios después de esa maravilla que ha sido Lo Que Te Falta, y de su increíble acogida en medios y entre el público, siendo incluido en las listas de lo mejor del año… ¿Qué podríamos esperar ahora de Soleá Morente? ¿Un nuevo encuentro efervescente y excitante entre pop, rock y flamenco? ¿Una nueva mutación con toques de electrónica y lleno de duende? Un poco de todo esto, pero en realidad nada similar.

Porque ella es impredecible. Imprescindible. Inclasificable. Las nuevas canciones de Soleá Morente son totalmente suyas: por primera vez en su carrera se enfrenta a un disco compuesto completamente por ella.

Un trabajo que, inesperadamente, ha derivado en una delicada colección de canciones de shoegazing y pop ambiental, pero con el toque inconfundible de su voz —que ya es un rasgo de personalidad en sí misma— y un tino para las melodías deudor de los grandes clásicos del pop español de los 70.

De nuevo pisando terreno inexplorado, rompiendo las expectativas en miles de trozos, haciendo su propio camino, dejándose llevar. Su nuevo álbum, que llevará por título Aurora Y Enrique, es un recuerdo a sus padres para reconocerse como un ser lleno de amor esencial. Un viaje al pasado para reconocerse ella en un presente nuevo, diferente, inesperado; ese que alumbró este 2020 ignífugo.

Y mientras va llegando ese próximo trabajo, ya nos ha regalado el primer adelanto: Iba A Decírtelo. Desarrollando ambientes etéreos que buscan esa belleza cristalina, la eterna persecución de la esencia misma de la pureza, Soleá compuso esta canción en pleno confinamiento. Un tema sobre la importancia de las cosas que no se dicen, que viene acompañado con un espectacular videoclip donde podemos ver a la pequeña de los Morente radiante entre los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire.

En el vídeo, donde Soleá se acompaña de Nasser Reef, los protagonistas construyen una intimidad en un paraíso donde la naturaleza parece renovada y el mundo solitario, pero mucho mejor. El sueño futuro. Un trabajo maravilloso de Juanma Carrillo que él mismo explica de esta manera: “Enfrentarme a “Iba A Decírtelo” me suponía un triple desafío. El primero trabajar con una artista que respeto y admiro desde sus inicios y sus orígenes familiares. El segundo, trabajar con una música aparentemente sencilla, pero con un estado de ánimo muy concreto en el que parece que se ha detenido el tiempo y donde la instrumentación me llevó desde la primera escucha hacia una arquitectura brutal y fría. Y el tercero y más determinante, una letra y un título que me hizo pensar directamente en un lugar sacro y en una “performance” aséptica (homenaje al maestro Bill Viola), donde el agua representase el amor y al mismo tiempo la liberación y purificación“.

Todavía queda mucho que descubrir sobre Aurora Y Enrique y eso, hablando de Soleá, promete muchas sorpresas. Iba A Decírtelo es el comienzo de muchas cosas, y un nuevo salto al vacío de una de las artistas más fascinantes del panorama actual. Pero en esta nueva aventura no está sola; la producción de este disco la lleva a cabo Manuel Cabezalí, pieza imprescindible para modelar las ideas de Soleá. Nieves Lázaro toca teclados y hace coros, Juan Manuel Padilla toca batería y percusión y Dany Richter se ocupa de la masterización.

Te dejamos ya con este primer adelanto: