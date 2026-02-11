sombr incluye Barcelona y Madrid en su primera gira europea

sombr aterriza en España para ofrecer dos de los conciertos más esperados del invierno. El artista estadounidense, una de las voces emergentes más destacadas del indie-pop alternativo, hará parada en Madrid y Barcelona dentro de su gira The Late Nights & Young Romance Tour, un recorrido que combina melancolía, romanticismo y una estética sonora marcada por la nocturnidad.

El directo de sombr se caracteriza por una atmósfera envolvente y emocional, donde las guitarras etéreas, los sintetizadores suaves y una voz íntima conectan de forma directa con el público. Sus canciones, cargadas de nostalgia y relatos sentimentales, han convertido sus conciertos en experiencias cercanas y casi confesionales, pensadas tanto para corear como para dejarse llevar.

El británico actuará el 24 de febrero en el Palacio de Vistalegre de Madrid, mientras que Barcelona acogerá el concierto un día después, el 25 de febrero, en el Palau Sant Jordi. Dos citas clave para descubrir —o confirmar— por qué sombr se ha consolidado como uno de los nombres más prometedores de la nueva escena alternativa internacional.

