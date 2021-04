SON Estrella Galicia descubre hoy los futuros referentes internacionales que visitarán nuestro país el año que viene

SON Estrella Galicia sigue abriendo camino al talento nacional e internacional con su carácter prescriptor que busca adelantar lo que está por venir. El proyecto musical cervecero anuncia ahora seis nuevas propuestas de artistas que marcarán el futuro. Katy J Pearson, Walt Disco, Queralt Lahoz, Lauran Hibberd, The Ninth Wave y Starchild & The New Romantic se unen a la consolidada iniciativa que lleva más de una década albergando propuestas se desmarcan del resto.

Lo harán de un modo innovador. Ante la actual imposibilidad de artistas internacionales de viajar a nuestro país, SON Estrella Galicia anuncia su presencia en el ciclo de conciertos para el próximo año propiciando que presenten antes sus potentes directos. Lo harán en actuaciones exclusivas que se irán desvelando en sus canales digitales en las próximas semanas. Así podremos descubrir antes que nadie a futuros referentes internacionales que ocuparán los carteles de los mejores festivales y las mejores salas del mundo el día de mañana de mano de la mejor cerveza.

Encabezando este avance encontramos a Katy J Pearson. La revelación británica del año 2020 que el pasado mes de noviembre asombró con la publicación de su disco de debut, ‘Return’. Un sonido deliciosamente retro y de una profunda calidez tal y como demuestran joyas como ‘Tonight’ o ‘Take Back The Radio’. Los escoceses Walt Disco llevan el amor, el glamour y la androginia a un nuevo nivel. Su post-punk no ha pasado desapercibido para medios internacionales como DIY, i-D, BBC1 o Gigwise que predicen un fulgurante ascenso gracias a su autenticidad.

Queralt Lahoz es el exponente nacional en estas confirmaciones, un diamante en bruto que aflamenca los sonidos urbanos con una potencia arrolladora. Su carta de presentación, el EP ‘1917’, suena a antología y catarsis y presagia un primer LP que dará mucho que hablar este año. Desde Inglaterra llega una ola de aclamación hacia el pop desenfadado y colorido de Lauran Hibberd, que publicará su nuevo EP, ‘Goober’, el próximo 30 de julio. La expectación crece mientras Hibberd protagoniza apariciones estelares en encuentros como BBC Introducing o The Line Of Best Fit en SXSW.

La cantera musical de Glasgow sigue creciendo con The Ninth Wave. Post-punk con una marcada influencia de la new wave ochentera y gótica. Su álbum de debut, ‘Infancy’, fue proyectado por NME, The Guardian o BBC Radio 1 como el futuro del rock ‘n’ roll británico. Este anuncio se cierra con Starchild & The New Romantic, proyecto del artista multidisciplinar y actor Bryndon Cook que recientemente editó su segundo álbum, ‘Forever’. R&B alternativo en manos de este colaborador habitual de Solange que nos traslada al territorio de artistas como Prince, Shampha o Kelela.

El 10 de mayo se estrenará la primera actuación con Queralt Lahoz a través de los canales digitales de SON Estrella Galicia. El concierto de Starchild & The New Romantic se realizarán desde Baby´s All Right, sala SON Estrella Galicia situada en el corazón del histórico barrio de Williamsburg en Brooklyn, Nueva York. Próximamente se irán anunciando el resto de shows y, tan pronto como la situación lo permita, se confirmarán las fechas de los conciertos en España.