«Songs For A Nervous Planet» el primer en álbum directo de Tears For Fears

«Cuando desnudamos nuestras almas, no podemos evitar llorar (…) La música es el lenguaje de los indecible» TEARS FOR FEARS

Songs For A Nervous Planet (Canciones para un planeta nervioso) es el nuevo y primer álbum en directo de Tears For Fears. Incluye un total de 22 canciones, de las cuales cuatro son nuevas pistas de estudio y el resto grabaciones en vivo registradas durante su última gira The Tipping Point World Tour.

Esta gira promocionó el séptimo álbum de estudio del dúo, The Tipping Point (2022), primero tras 17 años de silencio a causa de la grave enfermedad y posterior muerte en 2017 de Caroline, la primera esposa de Roland Orzábal. Roland empezó a escribir The Tipping Point como una forma de escapar del infierno emocional al que estaba sumido. Dicho álbum contiene dos canciones dedicadas a su difunta esposa, The Tipping Point y Please Be Happy). Posteriormente volvió a casarse en 2020 con Emily McCauley Rath, a quien también dedicó una canción de amor por ser parte de su recuperación.

«El invierno terminó. Pronto se habrá ido de este lugar implacable, de ese vacío vago y distante, donde la luz del sol divide el yo (…) La vida es cruel, la vida es dura, la vida es una locura, y luego todo se convierte en polvo»

The Tipping Point (dedicado a Caroline)

«Puedes caminar entre las flores. Soy un hombre que intenta ocultar sus cicatrices. Más allá del mar de estrellas, pareces encontrar un poder superior. Y cuando una parte de mí es más oscura que la noche, llenas el vacío con luz (…) Eres la chica a la que llamo hogar»

The Girl That I Call Home (dedicado a Emily)

Songs For A Nervous Planet incluye representaciones en vivo como Shout, Head Over Heels, Everybody Wants To Rule The World, Mad World y otras más. Junto a este álbum se estrenó (octubre 2024) «Tears For Fears Live (A Tipping Point Film)», una película que registra el concierto que ofreció la banda en el FirstBank Amphitheatre at Graystone Quarry sito en Franklin, Tennessee). Tears for Fears regresará a principios de 2025 para ofrecer cuatro shows en el Fontainebleau Las Vegas como apoyo de su nuevo álbum en vivo Songs for a Nervous Planet.

Tears For Fears está formado por Roland Orzabal (voz, guitarra, teclados) y Curt Smith (voz, bajo, teclados). El dúo se originó en Bath, Inglaterra durante 1981. Tienen más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, incontables conciertos con entradas agotadas y una bagaje repleto de numerosos premios. Su estilo abarca desde la new wave hasta el pop más depurado, y sus letras demuestran gran dosis de inteligencia y sensibilidad.