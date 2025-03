Sonidos del futuro y ecos del pasado: Novedades de Miley Cyrus, Ethel Cain, Kirk Hammett y Pavement

¡Prepárate para un viaje sonoro y es que en el arranque del día de hoy, 25 de marzo de 2025, el mundo de la música está en ebullición con noticias que no puedes perderte! Las novedades van desde el regreso de Miley Cyrus con un nuevo disco que promete romper esquemas, hasta el anuncio del esperado álbum Willoughby Tucker, I Will Always Love You de Ethel Cain, pasando por el debut en solitario del legendario guitarrista de Metallica, Kirk Hammett, y el primer vistazo al tráiler de la película de Pavement. Este artículo es tu boleto de primera fila para conocer todos los detalles jugosos de estas historias que están dando de qué hablar en la escena musical. Si eres de los que vive por los acordes, las letras y las historias detrás de tus artistas favoritos, sigue leyendo: ¡esto es pura dinamita!

Miley Cyrus regresa con un disco inspirado en los grandes

¡Miley Cyrus está de vuelta y viene con todo! Según informa Pitchfork, la icónica artista ha anunciado un nuevo álbum que, en sus propias palabras, está inspirado en nada menos que The Wall de Pink Floyd. Sí, has leído bien: Miley está canalizando la ambición conceptual y el poder emocional de uno de los discos más legendarios de la historia del rock. Aunque aún no se ha revelado el título ni la fecha exacta de lanzamiento, la noticia ha desatado una ola de especulaciones entre fans y críticos. ¿Será este el momento en que Miley dé un giro definitivo hacia un sonido más experimental y narrativo?

Tras el éxito de Endless Summer Vacation en 2023, donde exploró el desamor y la reinvención con cortes como Flowers, este nuevo proyecto parece ser una apuesta aún más audaz. Rolling Stone sugiere que Miley podría estar trabajando con productores de renombre para dar vida a esta visión, mientras que en redes sociales, los fans ya sueñan con una ópera rock al estilo Cyrus. Si algo sabemos de esta estrella, es que no tiene miedo de arriesgarse, y este álbum podría ser su obra maestra definitiva. ¡Mantén los ojos bien abiertos, porque esto promete ser épico!

Ethel Cain y su oda a Willoughby Tucker

Si hay una artista que sabe cómo tejer emociones crudas en un tapiz sonoro inolvidable, esa es Ethel Cain. Ayer, 24 de marzo, la cantante anunció su nuevo álbum, Willoughby Tucker, I Will Always Love You, que llegará en agosto de 2025, según confirmó NME. Este trabajo, descrito como una precuela de su aclamado debut Preacher’s Daughter (2022), nos llevará de regreso a 1986, explorando las raíces de su universo narrativo. El nombre “Willoughby Tucker” no es nuevo para sus seguidores: este misterioso personaje, su novio de instituto, ya apareció en la desgarradora A House in Nebraska, y ahora tendrá su propia historia.

Pitchfork destaca que Cain también emprenderá la gira Willoughby Tucker Forever, su mayor tour hasta la fecha, con paradas en ciudades como Nueva York, Londres y Lisboa. Además, en un gesto que subraya su compromiso social, se asociará con The Ally Coalition para donar un dólar de cada entrada a organizaciones que apoyan a la comunidad trans. Stereogum señala que este álbum, tras el experimental Perverts de enero, podría combinar su característico slowcore con toques de dreampop y rock cristiano de los 2000, según declaraciones de la propia Cain. Si Preacher’s Daughter te dejó sin aliento, prepárate para que Willoughby Tucker, I Will Always Love You te robe el corazón.

Kirk Hammett: El alma de Metallica se lanza en solitario

¡Los dioses del metal han hablado! Kirk Hammett, el virtuoso guitarrista de Metallica, está listo para brillar por su cuenta con su primer álbum en solitario completo, según reveló Rolling Stone. Tras su EP debut Portals en 2022, este nuevo trabajo promete ser un hito en su carrera. En una entrevista reciente con la revista, Hammett confesó que el disco contará con vocalistas invitados —un giro inesperado para los fans que lo conocen por sus riffs incendiarios— y que ya tiene 767 ideas de riffs guardadas para el próximo álbum de Metallica. ¡Sí, 767! Este hombre es una máquina creativa.

A sus 62 años, Kirk asegura que está “subiendo la cima” de su creatividad, y Stereogum especula que este álbum podría explorar territorios más allá del thrash metal, quizás con influencias de su amor por el jazz y el blues. Mientras Metallica sigue de gira, este debut en solitario es una prueba de que Hammett no tiene intención de bajar el ritmo. NME añade que el lanzamiento coincidirá con su nuevo libro, The Collection: Kirk Hammett, un homenaje a su impresionante colección de guitarras vintage. Si eres fan del metal o simplemente amas la guitarra, este disco será un imprescindible en tu radar.

Pavement en la pantalla grande: El tráiler que todos esperábamos

¡Atención, amantes del indie! Pavement, la banda que definió el slacker rock de los 90, está a punto de conquistar el cine. Pitchfork y Stereogum informan que el tráiler de la película sobre Pavement acaba de ser lanzado, y es todo lo que los fans podían soñar: nostálgico, caótico y cargado de ese encanto despreocupado que los hizo leyenda. Aunque los detalles sobre la trama aún son escasos, Rolling Stone sugiere que podría ser una mezcla de documental y ficción, al estilo de 24 Hour Party People, con un enfoque en sus años dorados y su reciente reunión.

Con un director aún por definir, la película promete capturar la esencia de discos como Slanted and Enchanted y Crooked Rain, Crooked Rain. En redes sociales, los fans ya están perdiendo la cabeza con el tráiler, que incluye fragmentos de Cut Your Hair y guiños a la química única entre Stephen Malkmus y Scott Kannberg. NME apunta que el estreno podría coincidir con el 30 aniversario de Wowee Zowee en abril, lo que haría de 2025 un año monumental para la banda. Si creciste con sus melodías desaliñadas o acabas de descubrirlos, esta película será un viaje inolvidable al corazón del indie.

